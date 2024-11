Sumar exige que Mazón dimita y urge al PP a "señalarle la puerta de salida" si no renuncia

Díaz evita decir sobre si pide la renuncia de Mazón y pero apunta que todo el mundo pudo ver la gestión del primer día del temporal

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval, ha exigido que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, debe "dimitir o ser cesado" por su negligencia en la gestión de la DANA y que, si no renuncia, debe ser el PP quien "tiene que señalarle la puerta de salida".

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado pedir abiertamente la dimisión de Mazón, dado que ahora toca volcarse en la gestión de los damnificados por el temporal, pero que todo el mundo ha podido ver lo que pasó el primer día de la DANA, dónde estaba Mazón y que había muertes que se pudieron evitar.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, Duval ha indicado que la manifestación del pasado sábado, donde se pidió la dimisión de Mazón, fue un "clamor" y ha pedido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, asuma responsabilidades y fuerce la salida del presidente valenciano.

MAZÓN NO PUEDE SEGUIR "NI UN DÍA MÁS"

"Mazón no puede ser presidente ni un día más. La irresponsabilidad de presuntas sobremesas que se alargan. Consejerasresponsables de emergencias que desconocen o fingen desconocer los mecanismos más básicos de alerta o el intento constante de echar balones fuera y las culpas al Gobierno central. Cada día conocemos información que hace la actuación de la Generalitat un poco más inasumible", ha exclamado.

Duval ha ahondado que "tanta negligencia" es insoportable, ha augurado que es muy posible que Mazón tenga que comparecer por su gestión ante la ciudadanía, y que Feijóo debe estar a la altura como líder nacional ante esta tragedia.

"En un momento de urgencia nacional cabría esperar una mínima responsabilidad de la parte de la derecha. La lealtad institucional empieza por invitar a Mazón a irse", ha remachado.

Por otro lado, ha destacado el "escudo laboral impulsado por Díaz "para proteger a las personas trabajadoras y al tejido productivo" valenciano y de otros territorios, así como la propuesta de Sumar de un escudo climático "para la prevención y mitigación de estas catástrofes naturales".

DÍAZ: TODO EL MUNDO VIO DONDE ESTABA MAZÓN

Mientras y en declaraciones a 'La Sexta', Díaz ha evitado pedir la dimisión de Mazón dado que ahora está volcada en la gestión de la crisis y trabaja conjuntamente con la Generalitat valenciana.

"Creo que no me compete a mí, ahora, hacer este tipo de consideraciones, lo que sí sé muy bien es que los servicios públicos españoles no han fallado, han dispensado un servicio público de calidad, la AEMET avisó de lo que iba a pasar (...) de la contundencia de la DANA. Pudimos haber evitado muchas muertes", ha señalado.

Así, la titular de Trabajo ha trasladado que ya habrá momento de depurar responsabilidades políticas y que se ha visto la manifestación de la sociedad valenciana y su mensaje. "Si los servicios públicos españoles hubieran fallado, la responsabilidad sería otra, pero es que no han fallado (...) Más allá de los responsables políticos, los servicios públicos funcionan", ha apostillado.

Luego ha comentado que estaba siendo "bastante clara" y que "toda España tiene claro lo que ha pasado, dónde estaba el señor Mazón y las muertes que se pudieron haber evitado", han zanjado.