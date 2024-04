Sumar permitirá que el PSOE renuncie a llamar a los fiscales en la comisión de las mascarillas del Congreso

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar no se opondrá en el Congreso a que el PSOE renuncie a llamar a los fiscales a la comisión de investigación sobre las mascarillas, y en todo caso confía en que los socialistas lograrán algún tipo de acuerdo con los proponentes de esas comparecencias, Bildu y Junts.

La comparecencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue pedida por Bildu, mientras que Junts reclamó la presencia del responsable de la Fiscalía Europea que investiga el 'caso Koldo' en Europa, Ignacio Lucas, y el PSOE aceptó incluir ambas peticiones en el listado de 134 comparecencias de la comisión.

Pero nada más conocerse el listado, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, dirigió un escrito a la Cámara Baja pidiendo que se reconsidere la citación de Anticorrupción porque podría afectar a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio público. Y la negativa del fiscal fue respaldada por el ministro de Justicia y Presidencia, el socialista Félix Bolaños, quien considera que "no tiene ningún sentido" citar en el Congreso a un juez o a un fiscal para hablar de causas de las que se está ocupando.

SE IRÁ POSPONIENDO HASTA EL INFINITO

El PSOE está buscando cómo renunciar a esas comparecencias y todo apunta a que optará por no cursar la citación: la mesa de la comisión va llamando comparecientes de ese listado de 134 personas y lo previsible es que los fiscales serán puestos 'a la cola' de modo que su comparecencia se irá postergando indefinidamente y nunca se llegará a cursar la convocatoria.

Y Sumar, que con el PSOE tienen mayoría en la Mesa de la comisión, ya adelanta que no se va a oponer a esa estrategia. "Nosotros en esto no vamos a ser obstáculo para que no vengan, no nos opondremos", ha confirmado en el Congreso el portavoz del grupo confederal, Íñigo Errejón.

Errejón recuerda que hay precedentes de comparecencias de fiscales, como Eduardo Fungairiño en la comisión que investigó los atentados del 11M, pero asume que el PSOE "ahora parece que está girando" tras haber aceptado esas peticiones el día anterior.

"AHORA EL PSOE ESTÁ GIRANDO"

En todo caso ve "razonable" y "sensato" que no se quiera que los fiscales hablen de investigaciones en curso. "Aceptaremos el criterio de lo que sea un acuerdo entre los grupos parlamentarios, vamos a tener una posición de respeto a lo que sea mayoritario", ha garantizado.

Lo que no puede hacer el PSOE es tachar unilateralmente a los fiscales de la lista, ya que eso supondría modificar el listado aprobado por la comisión, lo que obligaría a votar una nueva relación de nombres y recabar los apoyos de todos sus socios para derrotar a la suma de PP y Vox.