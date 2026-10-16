El SUP condena los disturbios en Pamplona y defiende la "impecable" actuación de la Policía Nacional

Disturbios en las protestas contra un acto organizado por Vito Quiles, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra ha expresado su "más enérgica condena ante los graves altercados y actos de violencia callejera" registrados el jueves en Pamplona en las protestas contra la visita del activista Vito Quiles y ha defendido la "impecable" actuación de la Policía Nacional.

"Nuevamente, los radicales han vuelto a convertir las calles de nuestra ciudad en un escenario de vandalismo y violencia intencionada. Bajo la cobardía del anonimato, encapuchados y amparados en el tumulto del grupo, estos violentos han atacado a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante el lanzamiento masivo de objetos, demostrando una total falta de respeto por la convivencia, la ley y la integridad física de los trabajadores policiales", ha señalado el SUP en una nota.

El sindicato ha añadido que "resulta lamentable constatar cómo estos individuos muestran una falsa valentía cuando actúan en masa y parapetados tras un pasamontañas, pero cambian radicalmente de actitud y recurren al victimismo cuando son identificados, detenidos y puestos a disposición judicial para responder de sus actos ante la ley".

Desde SUP Navarra han traslado su "más absoluto e incondicional apoyo a los integrantes de la VI Unidad de Intervención Policial (UIP), y al resto de unidades de la Policía Nacional que han intervenido en el operativo".

En opinión del sindicato, "su actuación ha sido, una vez más, impecable, rigurosa y de una profesionalidad ejemplar, logrando contener los altercados y restablecer el orden público en condiciones de extrema hostilidad".

SUP navarra se personará como acusación popular contra los responsables de estos altercados a través de su abogado Guillermo Chaverri. "No dejaremos impune ningún ataque contra los policías. SUP Navarra no tolerará que se intente amedrentar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni que se pretenda imponer el terror callejero en Pamplona. La Policía Nacional seguirá garantizando la seguridad, la libertad y los derechos de toda la ciudadanía, le pese a quien le pese", ha asegurado.