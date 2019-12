El SUP se congratula de que el Supremo avale "pagar el trabajo a turnos de los policías en el mes de vacaciones"

Publicado 20/12/2019 10:47:22 CET

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha congratulado este viernes de que el Tribunal Supremo haya avalado que los policías nacionales perciban durante su mes de vacaciones el pago de la cuantía que retribuye el trabajo a turnos y que "suponía la pérdida de 120 euros".

A través de una nota de prensa, el sindicato ha explicado que han conseguido "tumbar la negativa de la Dirección General de la Policía" y que, "con esta victoria legal, podrán beneficiarse miles de agentes que desarrollan su trabajo en servicios de carácter permanente en el ámbito de la seguridad ciudadana".

"De esta manera, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respalda una sentencia previa favorable al SUP que se obtuvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en octubre de 2018 y que, en una iniciativa cuyo único fin era perjudicar y lesionar los derechos de los policías, fue recurrida por la Abogacía del Estado", han apuntado.

En este sentido, desde el SUP han explicado que los magistrados, "por el contrario, han acogido los argumentos del SUP al considerar que ese pago mensual por el trabajo a turnos no puede interrumpirse durante el mes de vacaciones porque supone una parte más de sus retribuciones ordinarias".

"Gracias a sus efectos, los aproximadamente 18.000 policías nacionales que trabajan a turnos podrán cobrar los 120 euros del mes de vacaciones que hasta la fecha se les retiraban desde que hace ya veintitrés años la Abogacía del Estado provocara que el Tribunal Supremo estableciera un criterio que ahora ha sido enmendado", han celebrado.

Por último, el SUP ha reclamado a la Dirección General de la Policía que abone de oficio a los policías nacionales las cantidades que les corresponden y que evite así "el colapso de los órganos judiciales, que se verán obligados a tramitar los recursos y el despilfarro de dinero público para atenderlos".