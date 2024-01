El SUP denuncia la "inacción" de AENA, Cruz Roja y Exteriores tras un nuevo intento de fuga de migrantes en Barajas

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha vuelto a denunciar este miércoles la "inacción absoluta" de AENA, Cruz Roja y el Ministerio de Asuntos Exteriores para dar una solución a la inseguridad y falta de higiene en la que están los migrantes de países africanos que piden asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y que han protagonizado en las últimas horas un nuevo intento de fuga mediante un butrón en un falso techo de un baño.

Fuentes del SUP han reiterado que el esfuerzo para hacer frente al problema de los migrantes --entre ellos mujeres y menores-- "hacinados" en condiciones de insalubridad en tres salas de Barajas lo está asumiendo los agentes de extranjería ante la "vergüenza nacional" que supone que AENA y Cruz Roja no mejore las condiciones de las instalaciones, así como que el Ministerio que dirige José Manuel Albares no reclame visados de tránsito para cortar el número de llegadas.

En este sentido, informan de que los agentes han hallado un segundo butrón en el falso techo de un baño, aunque no se ha detectado que se haya fugado por este agujero ningún migrante. Los sindicatos policiales contabilizan al menos 26 fugas desde que comenzaron a denunciar la situación en Barajas el pasado mes de diciembre: nueve huyeron por un butrón y otros 17 --uno se lesionó y no pudo fugarse-- tras la rotura de un cristal de una ventana.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas este martes por Europa Press informaron de que habían ordenado "agilizar" la tramitación de las solicitudes de protección internacional, contabilizando 847 expedientes tramitados por la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) entre el 1 de diciembre y el 15 de enero. También señalaron que se había "reforzado" la limpieza de las salas con medios propios.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE CONDICIONES DIGNAS

Los sindicatos policiales llevan desde diciembre denunciando el "hacinamiento" de cientos de personas procedentes de países africanos, que aprovechan el tránsito en la capital para pedir protección en España. Hablan de migrantes que en ocasiones transitan por las pistas, con riesgo para la seguridad, o que escalan barreras físicas para acceder a territorio nacional.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se reunió ayer con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a la que solicitó condiciones dignas para los solicitantes de asilo. En diciembre tres jueces mandaron requerimientos para atender a los migrantes y, preguntado por esta cuestión el pasado 4 de enero, Fernando Grande-Marlaska dijo que ya se habían tomado medidas ante lo que calificó como problema "puntual".

Entre las novedades, los sindicatos policiales añaden que desde esta semana también hay una treintena de literas en una de las salas, la que ocupan mujeres y niños, aunque son insuficiente ante el número de personas --370, según cifras de los sindicatos del 16 de enero-- que aguardan en las instalaciones y siguen llegando en otros vuelos al aeropuerto madrileño.

El Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska insiste en que la Policía "garantiza en todo momento la seguridad de las diferentes salas donde permanecen los migrantes". Esta semana detalló que se habían habilitado dos nuevos despachos para la realización de entrevistas y abierto una tercera sala para atender a los solicitantes, además de aumentar el número de efectivos tanto de Policía como de la OAR.

FUGAS Y ENTRADAS EN TERRITORIO NACIONAL

Varios sindicatos de la Policía denuncian desde mediados de diciembre el "colapso" e "insalubridad" de las dependencias en Barajas destinadas a atender las peticiones de asilo de ciudadanos procedentes de países africanos como Kenia, Senegal y Marruecos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamó al Ministerio de Asuntos Exteriores que disponga de visados de tránsito a todos los vuelos procedentes de África, en especial de Marruecos, que junto con Senegal son los que están "colapsando" la sala de tránsito internacional de personas que no llegan a coger nunca los vuelos de enlace que les lleva a sus destinos finales.

En las últimas horas, el SUP ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo advirtiendo de la "situación crítica". El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) apuntó, por su parte, a la "incapacidad" de los mandos del puesto fronterizo de la Policía en Barajas.

Ambas organizaciones hablan de fugas y situaciones que "ponen en riesgo la seguridad operacional" de Barajas, con casos en los que hay migrantes que cruzan a pie por las pistas o rompen un cristal de una ventana para escapar de las instalaciones.

Según ellos, la mayoría de estas personas proceden de países africanos como Kenia, Senegal y ahora especialmente Marruecos, ya que al hacer tránsito en la capital aprovechan para pedir protección internacional. Por este motivo, reclaman la activación de un visado de tránsito aeroportuario (VTA) a los nacionales de estos países.

Los requerimientos se dirigen también a la Cruz Roja para que se responsabilice de proporcionar la asistencia social que tiene encomendada a los asilados, esto es, "la limpieza de las zonas donde se encuentran, poniendo los medios de desinfección que sean precisos para evitar la proliferación de enfermedades y recogiendo la basura puntualmente cada día".

AENA también es objeto de las críticas porque el gestor aeroportuario, según ellos, no ofrece soluciones a los solicitantes de asilo, entre ellos familias con niños que disponen de "un habitáculo sin ventilación ni ventanas, iluminado por luz artificial todo el día, sin duchas y con un único baño para todos los hacinados en colchonetas hinchables sin fumigar".