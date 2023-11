El SUP remite una queja a Abascal por mostrar Vox en Ferraz "el mismo desprecio que secesionistas" contra la Policía

El SUP muestra piedras lanzadas contra los policías en Ferraz para criticar a Vox por acusar a los agentes de abuso de autoridad en las cargas

Alega que provoca estupefacción el "sinsentido" del partido con "terribles insinuaciones" vertidas por Javier Ortega Smith



MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha remitido este viernes una carta de queja al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que muestra su "profundo pesar y preocupación" después de que el diputado de este partido Javier Ortega Smith acusara ayer de "abuso de autoridad" a algunos agentes que actúan en los disturbios en la sede del PSOE en Ferraz.

"Esperamos que como presidente de Vox tenga algo que decir en favor de los miles de funcionarios de Policía Nacional que hoy se sienten utilizados y tratados con el mismo desprecio que secesionistas y criminales no dispensaron en el pasado por interés político", señala el SUP en la carta, consultada por Europa Press, remitida a Abascal.

"Están logrando cambiar el foco de los traidores y amnistiados", alega el SUP, uno de los sindicatos de la Policía que se ha mostrado en contra de la proposición de ley de amnistía pactada entre PSOE y partidos independentistas, que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El sindicato señala que "provoca estupefacción" que Ortega Smith asistiera a la protesta de ayer en Ferraz, coincidiendo con la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, para hacer "terribles insinuaciones y en algunos casos acusaciones directas contra servidores públicos".

INCONCEBIBLE APOYO A LOS VIOLENTOS

"Esta fiscalización apunta hacia el apoyo a los violentos y terroristas urbanos y es inconcebible en ustedes", continúa el SUP, que también ha difundido imágenes de las piedras lanzadas ayer contra el cordón policial en Ferraz. "Quienes lanzan estas piedras no son patriotas", sostienen.

El SUP señala que los policías "no tienen nada que esconder" y por eso llevan años pidiendo cámaras personales para dejar constancia de cada una de sus actuaciones relacionas con el orden público.

El sindicato lamenta en referencia al dirigente de Vox que "quien ayer fue nuestro amigo y defensor ahora trate de intimidarles amablemente haciendo ostentación de su cargo". No obstante, avisa que lo que hizo el diputado es "un sinsentido" y que "no van a cambiar su forma de actuar".

"La Policía Nacional es la policía de todos los españoles, no se pliegan ante los intereses de nadie que no sean la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico", continúa el SUP en la carta que firma José Antonio Rodríguez Neira.

"No entendemos que el mismo que llamaba a movilizaciones civiles pacíficas hoy consienta que los policías nacionales sean humillados y vilipendiados de este modo", han añadido, advirtiendo de la "trampa" que supone señalar a "humildes servidores públicos", algo en lo que no deberían caer ni la sociedad, ni los votantes ni el propio Vox.