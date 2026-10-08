El Supremo replica a Ábalos que tiene a punto la respuesta a su intento de anular la condena por las mascarillas

Archivo - El exministro José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha contestado al exministro de Transportes José Luis Ábalos que la decisión sobre el incidente de nulidad que presentó contra la sentencia que le condenó a 24 años de cárcel por el 'caso mascarillas' está próxima a notificarse.

Así consta en una providencia que el propio Ábalos ha difundido en su cuenta de la red social 'X' y en la que el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, que dirigió el juicio contra el exministro, el exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y del resto de partes personadas que el auto que dará respuesta a las peticiones de nulidad "se encuentra en proceso de firma".

También señala esa providencia que "no ha lugar a la suspensión de la ejecución de la sentencia interesada, ni a los demás pedimentos que dichos escritos contienen".

Ábalos se ha mostrado "agradecido" por "la extraordinaria diligencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo" al haber dado esa contestación en "apenas 24 horas" después de su queja por "dilaciones".

"Confío en que este mantenga el mismo ritmo que la respuesta recibida", ha añadido el exministro, que el pasado 22 de junio fue declarado culpable de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

ANTICORRUPCIÓN PIDIÓ QUE SE RECHACEN

En su escrito, al que se adhirió Koldo, la defensa de Ábalos señaló que, "mientras el incidente no se resuelve", su representado "no puede acceder al Tribunal Constitucional" ni al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "con la consiguiente proyección de la dilación sobre el derecho a la tutela judicial efectiva".

"La tramitación está completa desde el 27 de julio de 2026 y la Sala dispone de todas las alegaciones", argumentó, y recordó que el 'caso mascarillas' se ha tramitado "con una celeridad inusual en todas sus fases", con "sesiones de mañana y tarde" durante la fase de juicio oral, una diligencia que se le exigió, aduce, "por tratarse de causa con preso", donde permanece desde el pasado noviembre.

"Entendemos que corresponde ahora a la Sala aplicar el mismo criterio de diligencia que exigió a las partes, dictando su resolución en un plazo razonable, coherente con la brevedad de los plazos y con la condición de causa con preso", indicó.

Ante ello, solicitó al Supremo que resuelva "sin más dilación" el incidente, que decida "de forma inmediata" sobre la solicitud incluida de suspensión de la ejecución de la sentencia o que, de manera subsidiaria, se le informe "del estado de tramitación y de la previsión temporal de resolución del incidente".

La Fiscalía Anticorrupción interesó que se rechazaran los incidentes de nulidad de ambos, señalando que "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio", al "limitarse a reproducir pretensiones ya examinadas y decididas en la sentencia firme cuya nulidad se solicita".