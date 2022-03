Syriza también apoya el movimiento europeo por la paz que impulsa Belarra, Mélenchon y Corbyn

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido de izquierdas griego Syriza ha mostrado su apoyo al movimiento europeo por la paz que promueve frente a la guerra de Ucrania, entre otros, la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

"Está en nuestras manos trabajar por un futuro seguro y pacífico para todos y todas. Tenemos alianzas para un movimiento europeo por la paz que deje fuera otros intereses (...) La paz siempre es el camino", ha destacado Belarra en Twitter.

La líder de Podemos ha compartido un vídeo del secretario del Comité Central de Syriza, Dimitris Tzanakopoulos, que aboga por construir entre todos un "movimiento europeo contra la guerra, contra cualquier forma de imperialismo.

También ha recalcado que para construir un futuro "seguro y pacífico", es necesario parar la guerra de Ucrania ahora, trasladando su solidaridad hacia el pueblo ucraniano, que merece vivir en "libertad y en paz", así como a los ciudadanos rusos que se manifiestan contra la invasión ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Defendemos la paz, los derechos humanos y el derecho internacional", ha enfatizado el dirigente de Syriza para subrayar que la invasión rusa de Ucrania, a la que se oponen, atenta contra su integridad territorial y su soberanía, además de ser una violación del citado derecho internacional.

Ayer Belarra celebraba que el Bloco de Esquerda portugués se sume a este movimiento, que impulsan otros dirigentes progresistas como el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon y el histórico miembro del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

BELARRA REAFIRMÓ EL VIERNES QUE ENVIAR ARMAS NO ES EFICAZ

Durante el Consejo Ciudadano estatal de Podemos, el máximo órgano de dirección de la formación morada, del pasado viernes, Belarra reivindicó que han elegido "el camino correcto", aunque sea el "más difícil", con su apuesta por las vía diplomática como medio más eficaz para acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

En ese foro, insistió en que el envío de armas no es el verdadero debate, aunque esté muy presente en los medios, e insistió en que no era una medida eficaz porque no iba a cambiar la correlación de fuerzas, pero sin críticas al PSOE.

"Hemos defendido la paz en el único momento en que es complicado hacerlo, durante la guerra", desgranó la ministra para subrayar que "muchos demócratas" piensan que las Naciones Unidas o la OSCE tienen "margen de actuación mucho mayor del que están desplegando", por lo que se preguntan por qué no se están poniendo "más esfuerzos ahí".

También desgranó que ese movimiento por la paz permitiría tender puentes con la "otra Rusia", la que "no acepta el autoritarismo y el desprecio por los derechos humanos" del presidente del país, Vladimir Putin, de cara a lograr "lo antes posible una duración pacífica y duradera" a Ucrania.

"Mejor hoy que mañana, mejor mañana que pasado. Mejor con menos víctimas mortales, con menos sufrimiento y con menos destrucción que con más víctimas, más sufrimiento y más destrucción", enfatizó