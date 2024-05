Tellado acusa al PSOE de tener como "único objetivo" impedir la alternancia democrática en España

Advierte de que los socialistas han asumido el discurso de los independentistas y pide perdón a Argentina en nombre de España



MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en Congreso, Miguel Tellado, ha acusado al PSOE de tener como "único objetivo" el "impedir alternancia democrática en nuestro país", alegando que su secretario general, Pedro Sánchez, arrastra a su partido a cambiar de opinión sobre cuestiones como la amnistía solo porque le "vale la pena" con tal de que "no gobierne la derecha en España".

"Sánchez ha convertido al Partido Socialista en un partido que tiene como único objetivo impedir la alternancia democrática en nuestro país", ha dicho el dirigente 'popular' durante su intervención en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, donde ha subrayado que para el presidente del Gobierno y para alguna de sus ministras "todo vale con tal de que no gobiernen los malos".

Para Tellado, esta premisa es "cumbre del pensamiento político" de Sánchez, que ha "convencido a su entorno político" de que para salvar la democracia "la única opción es lograr que gobierne el PSOE siempre, aunque haga lo contrario de lo prometido". Así, ha criticado que "su único proyecto" de Gobierno sea el de "impedir la alternancia política" en nuestro país, ya que "España no merece esto".

"España no merece cambiar nuestra Constitución por su manual de resistencia. No merece cambiar un proyecto que se basó en la unidad y en el acuerdo por uno que se basa en la división, en la polarización de la sociedad y en su muro", ha proseguido el portavoz del PP en la Cámara Baja, reivindicando a su vez que la Transición demuestra "que no hay buenos ni malos, sino puntos de vista distintos".

Tellado también ha sostenido que Sánchez ha demolido "todos los elementos que podían poner en peligro su supervivencia política", empezando por la disidencia interna para seguir con la ruptura del diálogo con el PP. También abrió la puerta a quitar el veto y "gobernar con Podemos", y cuando se dio cuenta "de que esa suma ya no daba, rompió los límites de pacto con los partidos independentistas".

Por último, según el dirigente del PP, ahora que se ha dado cuenta de que hay "asuntos judiciales" que puedan dañar "esa exigua mayoría que tiene", Sánchez pretende "que la justicia no procese a su gobierno, a su partido, ni siquiera a su familia", además de que "las cortes no los investiguen y los medios de comunicación no tengan derecho a criticarle".

EL PSOE QUIERE LOS VOTOS INDEPENDENTISTAS

En este sentido, ha lamentado que el PSOE haya renunciado a hablar "con la mitad de la población" y que quiera "aglutinar y disciplinar" al resto de la ciudadanía bajo "la única bandera de su proyecto personalista".

Por eso, según Tellado, "primero destrozó a Podemos" y ahora trata de anular y asumir "íntegramente el discurso populista" de Sumar, para después ir a por los votos de las formaciones independentistas, tras "asumir también su relato" de lo sucedido en Cataluña desde el año 2015.

"No quiere gobernar desde el centro, quiere enrocarse y resistir en un extremo del tablero político de nuestro país", ha analizado el portavoz del PP, defendiendo que su partido tiene que denunciar "esa deriva" y adelantando que no les "van a callar por muchas trampas que empleen", como la carta que Sánchez dirigió a la ciudadanía para anunciar que reflexionaría cinco días sobre si seguía en el cargo como presidente del Gobierno.

EL PP APUESTA POR "UN MARCO DE ENTENDIMIENTO"

Frente a esto, Tellado ha sostenido que el PP de Alberto Núñez Feijóo "va a seguir apostando" por un el modelo de sociedad y democracia que los españoles se dieron en 1978. Un marco de convivencia, ha explicado, dentro del que "tanto la derecha como la izquierda" puedan desarrollar sus proyectos "con el respeto a unas mínimas bases pactadas".

Entre esos mínimos están "el respeto a los contrapoderes" del Ejecutivo y el respeto "a una Constitución que se entendió como el equilibrio entre las dos grandes tradiciones políticas de nuestro país", además de un marco de entendimiento donde no sea "ningún drama" el hecho de que "gobiernen los otros".

"Nosotros aspiramos a representar a una mayoría de españoles que no comparten esa estrategia de polarización", ha continuado Tellado durante su intervención, resaltando la necesidad de que el gobierno y la oposición puedan entenderse porque "no vean al de enfrente como un mal a estirpar, un mal a callar, sino como una opinión a tener en cuenta y a ser escuchada".

Por otra parte, ha indicado que el PP nunca ha puesto en duda "la legitimidad" del Gobierno formado con el voto de los ciudadanos, si bien ha resaltado que el hecho de que un Ejecutivo sea legítimo no exime que "todo lo que haga" lo sea.

"Pretender que tener una mayoría parlamentaria da legitimidad para hacer cualquier cosa si es un pensamiento populista que atenta contra la esencia misma de lo que son las democracias liberales", ha agregado, señalando que quien deslegitima las instituciones "es precisamente el Gobierno".

PIDE PERDÓN A ARGENTINA EN NOMBRE DE ESPAÑA

Por otra parte, Tellado ha pedido perdón a Argentina "en nombre de España" tras las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que acusó el viernes al presidente argentino, Javier Milei, de ingerir "sustancias", llevando al Gobierno del país latinoamericano a emitir un comunicado cargando contra las "calumnias e injurias" del Ejecutivo español.

Asimismo, ha lamentado que "nadie desde el Gobierno" le haya recriminado ni reprobado a Puente sus "lamentables palabras", creando así "una crisis diplomática con un país hermano, como es Argentina", que es la tierra de acogida "de muchos españoles".

"Es evidente que Óscar Puente no ha sido nombrado ministro de Transportes por sus conocimientos en trenes y en infraestructuras, sino por su habilidad dialéctica para difamar, para insultar y para incendiar", ha zanjado el dirigente 'popular'.

SIGUEN DISPUESTOS A RENOVAR CGPJ

Preguntado sobre la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el portavoz del PP en el Congreso ha recordado que están en un proceso de negociación el PSOE que cuenta con la supervisión de la Comisión Europea, mostrando su disposición a continuar debatiendo sobre el órgano de gobierno de los jueces.

No obstante, ha avisado que tienen "suspicacias" y "temores" porque Sánchez no quiere realmente renovar el CGPJ, y que para eso el PP "no va a ser cómplice, porque estaría traicionando" a sus votantes. "En este punto, (la negociación) depende más del PSOE que de nosotros", ha añadido.