Tellado dice que Torres, al que llama "alias Rudolf", convocó la reunión de migración para actuar "con normalidad"

Reprocha al ministro que haya acudido a esa reunión con "las manos vacías" y sin propuestas en materia migratoria

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este jueves al titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de acudir a la reunión sobre migración con "las manos vacías" y no llevar "ninguna propuesta", algo que ha achacado a que, a su entender, lo que buscaba con esta cita era "normalizar la actividad del ministro, alias Rudolf, según la trama", en alusión al 'caso Koldo'.

"Me temo que esta reunión a la que el Gobierno de España ha venido con las manos vacías tiene como objetivo normalizar la actividad del ministro de Política Territorial, del señor Ángel Víctor Torres, alias Rudolf, según la trama", ha dicho, para añadir que el ministro ha acudido a este encuentro para "actuar con normalidad como si no fuese sujeto de investigaciones policiales y judiciales".

De esta forma, Tellado ha vuelto a vincular a Torres con el 'caso Koldo', aludiendo a las pruebas que ha aportado a la Fiscalía el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, en las que apunta al ministro con ese nombre de "Rudolf".

Este mediodía en el Congreso, en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del Grupo Popular también criticó que con la reunión sobre migración Torres buscase reivindicarse "como ministro aforado ante todos los casos de corrupción que persiguen a Rudolf, que es él".

Sin embargo, Torres ha tachado de "absoluta vileza" las nuevas acusaciones contra él que ha vertido Aldama y ha asegurado que puede demostrar que son falsas, sobre todo el supuesto uso de un piso en Madrid para encuentros de diversos tipo, porque su agenda como presidente canario era pública y están registradas sus entradas y salidas de los hoteles en los que se alojaba. Además, ha confirmado que ampliará las acciones legales contra Aldama que se emprendieron en su primera declaración judicial.

SIN ACUERDO MIGRATORIO TRAS DOS HORAS DE REUNIÓN

El Gobierno, Partido Popular, Canarias y Ceuta no han llegado a ningún acuerdo para reformar la Ley de Extranjería tras una reunión de dos horas. Aparte de Torres y Tellado, han acudido a este encuentro --en la Delegación del Gobierno de Canarias en Madrid-- la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el presidente canario, Fernando Clavijo, y el de Ceuta, Juan Vivas.

"Lamentablemente no hay ningún acuerdo. No hemos podido alcanzar ningún acuerdo porque hoy el Gobierno no ha traído ninguna propuesta. Lo único que sabemos es que no acepta el marco del Partido Popular que cuenta con el respaldo de 12 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas", ha declarado Tellado a los periodistas.

Tellado ha señalado que el PP exige al Gobierno "un cambio en su política migratoria" y ha criticado que su "único empeño" sea "modificar el artículo 35 de la ley de extranjería para imponer a las comunidades autónomas un reparto de los menores extranjeros no acompañados".

"El Gobierno de España ha hecho un llamamiento completamente irresponsable a la inmigración ilegal, un efecto llamada que ha llevado a mafias a traficar con personas y algunas de ellas pierden la vida en el mar", ha afirmado Tellado.

Finalmente, Tellado ha pedido al Gobierno que "no se desentienda de un problema que ha generado él mismo con su incompetencia" y se ha remitido al documento firmado en septiembre por Alberto Núñez Feijóo y Fernando Clavijo para afrontar el problema migratorio.