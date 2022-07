Teruel Existe insta a Sánchez a abandonar la visión "urbanocentrista" y a cumplir el acuerdo de investidura

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte, ha instado este miércoles al presidente, Pedro Sánchez, a abandonar la visión "urbanocentrista" a la hora de formular sus políticas y poner atención a la España vaciada. Además, le ha pedido cumplir con el acuerdo de investidura ante una "desatención injusta".

Guitarte ha afeado a Sánchez que las medidas anunciadas el martes olvidan a los habitantes del 70 por ciento de la población, que no usan Cercanías o no harán uso de las viviendas que se construirán en Madrid, por lo que ha reclamado que las políticas no se olviden de la España vaciada.

El diputado de Teruel Existe ha denunciado que el Gobierno cumple el acuerdo de investidura alcanzado con la formación de manera "parcial", mientras que el partido "sí ha cumplido". Asimismo, Guitarte ha señalado que las dificultades "sobrevenidas" durante la legislatura "no pueden servir de excusa" para no abordar las problemáticas de la España vaciada.