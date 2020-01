Todos los partidos, salvo PP, piden en Guipúzcoa garantizar la cercanía entre una menor y sus padres, presos de ETA

Publicado 08/01/2020 15:55:42 CET

SAN SEBASTIÁN, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos, salvo el PP, han aprobado en las Juntas Generales de Guipúzcoa una propuesta para solicitar que se garantice la cercanía entre una menor y sus padres, presos de ETA (Olatz Lasagabaster y Patxi Uranga), ya que en enero, al cumplir tres años, la niña será separada de sus progenitores que están en la cárcel de Picassent, en Valencia.

La iniciativa, que había sido presentada por los grupos junteros de PSE-EE, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Guipúzcoa, ha sido aprobada con el apoyo de los proponentes.

En la propuesta de resolución, debatida y votada en el Pleno del Parlamento de Guipúzcoa de este miércoles, las Juntas Generales de Guipúzcoa instan a las autoridades competentes a que adopten las medidas necesarias para "garantizar al máximo posible, -teniendo en cuenta la legislación-, la relación, los cuidados y la cercanía entre la menor con sus padres, contribuyendo a la unidad familiar en el entorno social en el que tengan arraigo y protegiendo el interés superior de la menor".

El portavoz juntero del PP, Juan Carlos Cano, ha recordado a las víctimas de ETA y ha señalado que sabe que los padres de la menor "no tienen delitos de sangre", pero no les respeta "si no son capaces de asumir que matar está mal y de pedir perdón a las víctimas". Además, se ha preguntado si esa va a ser la base sobre la cual "cimentar la convivencia", porque de ser así "mal vamos".

En ese contexto, ha abogado por "dar pasos hacia la solución y definir una hoja de ruta", pero sin partir de la posición de estos padres que es "voluntaria".