Toni Roldán celebra la creación de un grupo "transversal" de expertos por parte del Gobierno para la etapa post-covid

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exportavoz de Economía y diputado de Ciudadanos, Toni Roldán, ha celebrado este miércoles la creación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de un grupo "transversal" de expertos en diferentes áreas para afrontar la etapa posterior a la crisis del coronavirus.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el economista --que forma parte de ese grupo designado por el Ejecutivo-- ha explicado que, por el momento, solo se han intercambiado opiniones, y no se han "sentado a hacer papeles de fondo".

Esta especie de think thank, como cuenta este miércoles 'El País', estaría compuesto por cerca de un centenar de expertos economistas, sociólogos y científicos. El grupo, que no obedece a la línea ideológica del Gobierno de coalición, llevaría más de un mes reuniéndose para dibujar la España posterior a la crisis del covid-19.

Su trabajo es elaborar un documento que no está pensado para resolver lo inmediato, sino para diseñar la economía y la sociedad del futuro, y que vendría a llamarse "España 2050". Algunos de esos expertos llevan más de un mes reuniéndose de forma semanal, por videoconferencia, y están empezando a elaborar borradores con el diagnóstico de la situación después de intensas discusiones.

"Me parece bien la iniciativa, la visión a largo de plazo de un país en el que no estamos acostumbrados. Es multidisciplinar y transversal e incluye a gente que piensa distinto", ha explicado el ex dirigente de la formación naranja, que ha dejado claro que este proyecto se encuentro todavía en un "estado embrionario".

CRITICA LA POLARIZACIÓN EN LA POLÍTICA ACTUAL

Con todo, Roldán ha valorado positivamente la iniciativa, que huye del "cortoplacismo y la batalla ideológica diaria" que a su juicio se libra en el Congreso de los Diputados. "En el mundo académico la gente que piensa distinto se entiende muy bien", ha aseverado, para después criticar el frentismo de la política.

En este sentido, el que fuera diputado de Cs ha recordado que él mismo abandonó la política ante la "incapacidad" de su formación y del resto de fuerzas del arco parlamentario "para llegar a acuerdo" y conseguir que la situación cambiase.

Precisamente, según la información de 'El País', la Moncloa se ha alejado del espectro ideológico de la coalición PSOE-Unidas Podemos y ha formado un grupo más transversal, algo que estaría generando algunos roces en asuntos especialmente delicados como el del mercado laboral.

"Hay dinámicas muy perversas en que simplemente, para tener la atención mediática, es más fácil decir lo que te separa. También hay un problema de líderes que tienen una tendencia a pensar mucho en el corto plazo. La polarización es un problema económico muy importante también", ha sostenido Roldán.

Así, el economista --que ha recordado que estuvo detrás de dos acuerdos de Gobierno, primero con el PSOE y luego con el PP-- ha insistido en que "para construir un proyecto de país que sea duradero" se debe incluir una "visión amplia de reformas prioritarias". "Hay mucho espacio para llegar a acuerdos", ha añadido.

A su juicio, este tiempo debe servir para realizar "reformas de futuro" mientras se lanza "una señal al mundo y a los inversores" de que los españoles son "gente sensata y seria". "Que no malgastamos el dinero, que somos capaces de llegar a acuerdos moderados, que no hacemos promesas de cosas que no podemos pagar", ha apuntado.