Torra replica a Pascal: "Cataluña se dirige desde el Palau de la Generalitat"

Publicado 08/04/2019 11:04:44 CET

Responde a Sánchez: "Sí es sí: sí a la independencia, al referéndum y a la autodeterminación"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha replicado a la excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que Cataluña se dirige "desde el Palau de la Generalitat" y justifica que habla casi cada día con su antecesor en el cargo, Carles Puigdemont, casi porque quiere escuchar su consejo.

En una entrevista en RNE-Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha reaccionado así después de que Pascal dejara la puerta abierta a la creación de un nuevo partido político y afirmara que Cataluña "no se puede dirigir desde Waterloo", en alusión directa a Puigdemont.

"Hablo con Puigdemont casi cada día, quiero escuchar su consejo, es el líder de la formación a la que pertenezco, y por un mínimo de lealtad política. Este país le debe mucho a Puigdemont", ha subrayado Torra, que cree que no son tiempos para alejarse de la centralidad política.

En su opinión, hay que dirigirse a los ciudadanos "con un discurso de unidad en momentos de tanta gravedad política y hay que ser capaces de enviar mensajes de apoyo a los presos y a los exiliados", además de reivindicar la necesidad de defender el derecho a la autodeterminación y de estar a la altura histórica de lo que representó el 1-O.

Para Torra, todo el mundo es libreo de hacer lo que crea, pero ha apelado a ser consecuente con lo que uno representa y las ideas que defiende: "Pido generosidad y coherencia".

OFRECIMIENTO A JUNQUERAS

Según el presidente de la Generalitat, la lista de JxCat a las europeas que encabeza Puigdemont quiere visualizar esta búsqueda de la unidad tras la decisión de que Toni Comín sea el número dos y Clara Ponsatí la tres, y ha reiterado el ofrecimiento de que se sume a la lista el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Tras perder por un solo voto la moción del PSC-Units en el Parlament que le pedía convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza, Torra ha asegurado que se siente "moralmente ganador" de la moción al recordar que en la votación no pudieron participar los diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena, y cree que la oposición aprovechó esta circunstancia para impulsarla, lo que considera éticamente reprochable.

"NO CONVOCARÉ ELECCIONES"

"No convocaré elecciones ni me someteré a una cuestión de confianza", ha destacado Torra, que ha retado de nuevo a la oposición a impulsar una moción de censura si tienen una mayoría alternativa.

Sobre que la CUP le pidiera elecciones aunque no participara en esta votación, ha constatado que los anticapitalistas ya no apoyaron su investidura y ha admitido que le sorprende su posición: "Pienso que en muchas ocasiones debería apoyar al Govern y no cometer los errores que cometió con la investidura de Jordi Turull".

Además de recalcar que está cumpliendo con su programa de investidura, Torra defendido su gestión ante la Junta Electoral Central (JEC) por la polémica de los lazos amarillos, destacando que actúa según su conciencia y porque "no hay luchas pequeñas en la defensa de los derechos".

Después de que le presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recuperara el 'no es no' para oponerse a una eventual independencia de Cataluña, Torra le ha respondido que el 80% de catalanes quieren decidir el futuro de Cataluña: "Sánchez dice 'no es no': no a la independencia, no al referéndum, no a la autodeterminación. Yo le digo 'sí es sí': sí a la independencia, sí al referéndum y sí a la autodeterminación. La mayoría social es independentista".

Por ello, ha apelado al presidente del Gobierno a escuchar al pueblo catalán porque "no se puede gobernar contra Cataluña, contra la mayoría del 80%", y ha opinado que esto le costó el cargo al expresidente Mariano Rajoy y al mismo Sánchez.