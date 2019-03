Torrent a preguntas de Vox: "No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña, volveré a votar"

Publicado 04/03/2019 16:42:29 CET

MADRID, 4 Mar.

El presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha manifestado este lunes durante su declaración como testigo en el juicio del "procés" en el Tribunal Supremo que está convencido de que el conflicto político en Cataluña "sólo se solucionará mediante un referéndum" y que en este convencimiento volverá a votar.

"No vamos a renunciar nunca a la voluntad mayoritaria en Cataluña de los catalanes a decidir nuestro futuro", ha manifestado Torrent, tras ser inquirido por la acusación popular, ejercida por Vox sobre si las leyes de desconexión suponían crear una legislación paralela a la vigente. Repreguntado si la finalidad de dichas normas era declarar la independencia en Cataluña ha insistido: "Su finalidad es que los catalanes pudieran votar y decidir su futuro".

Torrent ha comenzado a declarar a las 16.00 horas, mucho más tarde de la hora a la que había sido citado, que eran las once y media de la mañana, debido a la declaración de cerca de cuatro horas que ha durado el interrogatorio al exsecretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto. Tras el receso para comer, y pese a que antes de él habían sido citados otros dos testigos, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dado paso al mandatario catalán y le ha expresado sus disculpas por la tardanza

Torrent, que ha prometido decir verdad, ha denunciado seguidamente que once del total de doce acusados que se sientan en el banquillo han sido diputados del Parlament, lo que a su juicio supone una "grave distorsión". También ha expesado su preocupación por el hecho de que todos ellos estén siendo juzgado mientras la extrema derecha -en alusión a Vox- ejerza la acusación en este procedimiento.

Torrent ha defendido que no hay razones para que el presidente o presidenta del Parlament pueda inadmitir una iniciativa parlamentaria porque, a su juicio, no se puede utilizar una prerrogativa de carácter organizativo como es el Orden del Día de un Pleno "para decir de qué se habla o de lo que no se habla en un Parlamento".

Inquirido por el abogado de Vox Javier Ortega Smith sobre el hecho de que los letrados de la cámara advirtieran de la posible inconstitucionalidad de algunas propuestas -como ocurrió con la Ley de Referéndum y la de Transitoriedad- Torrent se ha limitado a señalar que los informes de los letrados "no son vinculantes". "La Mesa es un órgano político y no entra nunca a valorar a entrar el fondo de las propuestas por muy inconstitucionales que le puedan parecer, solo mira si han entrado en fondo y forma"; ha subrayado.

LEYES QUE BUSCABAN DIÁLOGO

En otro momento, y a una pregunta sobre la abogada del Estado, Torrent ha explicado que las leyes aprobadas el 6 y 7 en el Parlament buscaban "una solución política al conflicto, presentar un escenario de diálogo", y que por ello no apelaban al diálogo con el Estado.

"Buscaban una seguridad para el conjunto de la ciudadanía e instituciones, un proceso de negociación y diálogo con el gobierno del Estado -ha añadido-. La Ley de Transitorieddad nunca tuvo efectos jurídicos".

