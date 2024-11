Torres dice que los valencianos deben "saber la verdad" de "todo lo que ocurrió" en el Cecopi del día de la DANA

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que los valencianos y los españoles "tienen el derecho" a "saber la verdad" de "todo lo que pasó" en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) el día de la DANA que azotó a la Comunidad Valenciana, el pasado 29 de octubre.

Así lo ha asegurado al ser preguntado en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, sobre si piensa que los valencianos llegarán algún día a conocer el relato exacto de cómo se gestionó la tragedia en el CECOPI valenciano, ya que fue en esa reunión en la que se tomaron decisiones como mandar una alerta a los móviles de los ciudadanos pasadas las 20.00 horas.

"Es que es un derecho que tienen, absolutamente. Porque saber la verdad es una obligación. Y por tanto, entre lo sucedido, todavía con mayor gravedad y mayor exigencia", ha afirmado el titular de Política Territorial, insistiendo en que "todo lo que ocurrió ese día y lo siguiente, lo tiene que conocer la Comunidad Valenciana y también el resto del país".

Torres ha recordado que las últimas reuniones del CECOPI, en la que él mismo ha participado alternándose con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pedido expresamente que al finalizar la emergencia se publiquen "todas las actas de todas las reuniones".

Esos encuentros, según el ministro, "tienen que tener un resultado a través de un acta oficial" porque el CECOPI "es un organismo oficial". "Los responsables públicos que somos elegidos en las urnas, nuestra primera voluntad y nuestro primer cometido es transparencia", ha zanjado.

PIDE EXPLICACIONES A MAZÓN SOBRE DÓNDE ESTUVO

Al hilo, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tiene cosas que debe "explicarlas bien a la ciudadanía", y le ha reprochado que no haya dicho "claramente" dónde se encontraba mientras el CECOPI estaba reunido en la tarde el 29 de octubre.

"Hemos conocido de ese día múltiples versiones. Que si había una comida de trabajo, que si no era de trabajo, que si estaban con los empresarios, que no estaban con los empresarios. Yo creo que el primero que lo tiene que despejar, y no tiene por qué haber ningún problema, es el presidente Mazón. ¿Dónde estaba? ¿Qué hizo? ¿Con quién? ¿Por qué se produjeron esas reuniones?", ha sostenido.

Torres ha recalcado la necesidad de que los valencianos sepan "con absoluta sinceridad" dónde se encontraba el 'president', ya que, en su opinión, "nadie lo ha visto con claridad".