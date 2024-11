Torres rechaza polemizar con Feijóo: "No tendremos ninguna palabra que no sea para tender una mano"

"Ya habrá tiempo de ver qué ha ocurrido, tenemos que avanzar y estar al lado de los ciudadanos", asevera

VALENCIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, no ha querido entrar en la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de declarar la emergencia nacional por los efectos de la DANA y ha garantizado que por parte del Gobierno "no habrá ninguna palabra para polemizar y que no sea para tender la mano" a los valencianos.

"El Gobierno lo que está haciendo es colocarse al lado de la Comunitat Valenciana, de sus instituciones y del gobierno valenciano, que es nuestro interlocutor".

Así se ha pronunciado, en una comparecencia este lunes por la tarde tras asistir a una reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI) de la Comunitat Valenciana, después de que Feijóo haya propuesto la elaboración de un 'Plan Valencia' para la reconstrucción de las zonas afectadas y haya insistido en pedir al Gobierno la declaración de la emergencia nacional.

Torres (PSOE) ha defendido que es momento de "colaboración interadministrativa" ante "el mayor despliegue que se ha dado nunca en nuestro país en época de paz".

Por tanto, ha garantizado que por el momento no habrá "ninguna palabra para polemizar y que no sea para tender la mano" por parte de los representantes del Gobierno, sobre todo junto a las autoridades locales que "son los que más conocen el terreno".

"Vamos a estar en permanente contacto", ha insistido, y ha sostenido que los partidos políticos, "más que hacer manifestaciones", deben ahora estar al lado de los afectados y "dar lo mejor de sí mismos para salir de esta situación dramática que no hubiésemos deseado nunca".

Por otro lado, preguntado por si en el CECOPI se ha tratado las diferencias entre el 'president' Carlos Mazón y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre las alertas del pasado martes, el ministro ha explicado que es un asunto que no se ha abordado en esta reunión técnica y "muy productiva" para compartir intervenciones.

"TODO ESTÁ CLARIFICADO"

Dicho esto, ha señalado que "todo está lógicamente en los explicaciones", donde "todo está clarificado", y ha destacado que ha habido pronunciamientos al respecto por parte de la CHJ y del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, quien "también ha sido claro".

"Ya habrá tiempo de ver qué ha ocurrido hacia atrás. Ahora lo que tenemos que hacer es avanzar y colocarnos al lado de los ciudadanos", ha zanjado, para subrayar que "lógicamente" comprenden "su enfado, su molestia y sus reacciones" porque "son humanas".

RECHAZA "AVIVAR LA VIOLENCIA"

En este punto, Torres ha aludido a los altercados de este domingo en Paiporta, durante la visita de Mazón junto a los Reyes y al presidente Pedro Sánchez, indicando que "hay que condenar la violencia en cualquier caso", tanto física como verbal.

Cuestionado por si cree que la oposición no ha condenado los ataques a Sánchez, ha sostenido que "ha habido una condena tanto a la violencia contra el 'president' de la Generalitat como al presidente del Gobierno y, por supuesto, ante sus majestades". "Avivar la violencia no va a ningún camino", ha advertido.