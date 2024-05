Torres señala hay "conversación permanente" con el Gobierno de Canarias para los acuerdos del compromiso de investidura

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado que hay una "conversación permanente" entre los Gobiernos de España y de Canarias para los acuerdos del compromiso de investidura.

Así lo ha dicho en una entrevista al programa Buenos Días Canarias de Televisión Canaria recogida por Europa Press, donde agregó que hay cuestiones de la Agenda Canaria que no tienen cabida en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.

"Hay cuestiones que no tienen cabida en una prórroga presupuestaria --aseveró--. Es una mala noticia no tener presupuesto y, seguramente, si no hubiese sido vetado en el Senado por el PP, hubiésemos tenido mucho antes esos presupuestos y hoy tendríamos cuentas normalizadas del año 2024, pero afecta".

Por ejemplo, el ministro apuntó que se ha tenido que ir al año 2023, "con lo cual los aumentos que teníamos los ministerios han quedado sin efecto". "Pero sí, se está negociando", matizó.

"Tenemos un compromiso de investidura y de legislatura, y tomaremos decisiones como, por ejemplo, el 60% del IRPF de La Palma, que lo haremos a través de modificación legislativa, y otros que lo estamos haciendo con las leyes en curso, con decretos leyes, pero la conversación es permanente", concluyó.