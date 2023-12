Toscano (Vox), rosario en mano, defiende que Ferraz es su "2 de mayo" y tilda a Pedro Sánchez de "psicópata"

Condenan "la violencia ejercida por el PSOE a través del delegado del Gobierno de Madrid y de Marlaska"



MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha defendido, con un rosario en la mano, que Ferraz es su "2 de mayo" porque significa "rebeldía, heroísmo y valentía", al tiempo de tildar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "psicópata".

La ley de amnistía y sus efectos vuelven a protagonizar este lunes un Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, el segundo en menos de un mes, esta vez solicitado por Más Madrid y PSOE. Ante la ausencia del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, Toscano se ha opuesto a la celebración de este Pleno porque ha sido convocado por la izquierda, por "el partido golpista y Hamás Madrid" para "lloriquear y criminalizar al adversario".

La concejala de Vox ha cargado contra la izquierda por una amnistía "que regala la soberanía nacional a sus peores enemigos y que supone un golpe a la Nación y al Estado de Derecho". "Supone legitimar el golpe de Estado de 2017, legitima un referéndum de secesión ilegal e inconstitucional, legitima la desigualdad ante la ley, que ya estaba herida de muerte con el sistema de las autonomías y más aún por las leyes de género", ha enumerado.

PEDRO SÁNCHEZ FRENTE A LOS "PRINGADOS" DE LOS CIUDADANOS

"Con esta amnistía se le está diciendo al ciudadano que se puede robar, malversar, delinquir, usar la violencia. En resumen, que se puede incumplir la ley. Si eres Pedro Sánchez o alguno de sus compinches pero tú, ciudadano de a pie, eres un pringado y tienes que cumplir", ha expuesto.

Para Toscano, la amnistía "es sólo un paso más porque Sánchez es un ambicioso sin límites, sin moral y sin conciencia o, como dijo Rosa Díez, es un narcisista, un maquiavélico y un psicópata y no se va a parar aquí". "Romperá y destruirá todo lo que le frene o limite su ambición, ya sea el Estado de Derecho, la Justicia o nuestros derechos más fundamentales, lo que haga falta para seguir en el poder", ha declarado.

La también diputada nacional ha argumentado que, "ante la gravedad de la situación, españoles de muy distintas sensibilidades se han revelado, han decidido salir a la calle para gritar 'no' al tirano y a sus secuaces".

Son manifestaciones "pacíficas amparadas por los derechos que les reconoce la Constitución". "En su cobardía el tirano tiene toda la zona acordonada (en referencia a Ferraz) mientras los vecinos y comercios se arruinan ante tan gigante perímetro de seguridad", ha acusado.

"CONDENAMOS LA VIOLENCIA EJERCIDA POR EL PSOE"

"Condenamos cualquier tipo de violencia, de hecho somos el único partido que lo hace. Condenamos cualquier acto violento que se pueda dar en una manifestación por una minoría. Condenamos la violencia ejercida por la Policía contra manifestantes pacíficos. Condenamos la violencia ejercida por el PSOE a través del delegado del Gobierno de Madrid y del ministro Fernando Grande Marlaska para atacar a españoles inocentes en Ferraz", ha lanzado a la izquierda.

Toscano tiene claro que el objetivo de PSOE y Más Madrid "es criminalizar las protestas". "Necesitan criminalizar a los españoles que disienten tachándoles de violentos y fascistas para que nadie sepa que tienen miedo. No miedo de su integridad física sino que tienen miedo a la libertad y a la verdad porque la verdad supone el fin de la efectividad de su propaganda y el fin del reinado de su ideología tóxica", ha argumentado.

"ASALTO DE CAPILLAS"

"Tienen miedo porque creían que España no despertaría nunca, que la calle era suya y acaban de descubrir que ya no lo es. Los autores de esta iniciativa han asaltado y profanado capillas, han agredido a policías, reivindican a Pablo Iglesias y a Largo Caballero, célebres por su apología de la violencia, por no hablar de su historial de checas", ha acusado.

La concejala de Vox ha dibujado "una España unida de ciudadanos libres e iguales para decirle al tirano 'no pasarás'. Son jóvenes, son abuelos a los que se gasea, se golpea, como si fueran delincuentes", ha reprochado, después de acusar a la izquierda de criminalizar la oración ante Ferraz.

"Les voy a contar lo que significa Ferraz porque una simple calle de Madrid que antes sólo asociábamos con la sede de un partido golpista ahora tiene un significado muy distinto: Ferraz significa el despertar de un pueblo que estaba dormido, significa rebeldía, heroísmo, valentía. Ferraz es nuestro 2 de Mayo, nuestro grito de amor a la patria, nuestra forma de decir ¡viva España!, nuestra resistencia a la opresión porque, frente al tirano, todos tenemos el derecho y moralmente la obligación de rebelarnos", ha afirmado.

"MOSTRARÁN CICATRICES Y DIRÁN 'LAS RECIBÍ EN FERRAZ'"

También ha vaticinado que "muchos jóvenes, cuando sean viejos, podrán decir 'yo estuve en Ferraz' y algunos mostrarán cicatrices y dirán a sus hijos 'las recibí en Ferraz'. Y a muchos que nos tuvieron les dolerá no haber estado porque este es un momento histórico".

"No rebelarse pacíficamente no es una opción. España, más que nunca, necesita que la defendamos y esto es solo el principio. España ha despertado y esta llama no se apagará. Mientras haya un solo español que ame a su país, que quiera justicia, igualdad y quiera el bien para sus compatriotas, el espíritu de Ferraz perdurará. Aunque nos detengan, nos multen, nos peguen, nos gaseen, nos criminalicen, no podemos rendirnos porque nos jugamos mucho", ha declarado.

"Nos asisten la razón y la verdad. Por nuestra Nación, por nuestra libertad, honor a todos los valientes de Ferraz", ha concluido la concejala de Vox.