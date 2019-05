Un total de 466.316 extranjeros votarán en las elecciones municipales y 365.310 en las europeas

Publicado 25/05/2019 15:40:00 CET

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 466.316 ciudadanos extranjeros originarios de 39 países están registrados para votar en las elecciones municipales que se celebrarán este domingo, mientras que para participar en las europeas se han registrado 365.310 personas, nacionales de 27 países de la UE, incluido Reino Unido.

Los datos publicados por la Oficina del Censo Electoral del INE, recogidos por Europa Press, demuestran que las elecciones municipales despiertan más interés que las europeas. Entre los nacionales de los 27 socios europeos los registrados para las elecciones locales superan en alrededor de 85.000 a los que tienen intención de votar en las europeas.

Entre ellos habrá 80.068 británicos que, finalmente, podrán votar pese a que el Brexit estaba previsto inicialmente para el 29 de marzo y sus ciudadanos habrían estado excluidos de la convocatoria electoral. Seguirán siendo, así, la segunda nacionalidad extranjera con voto en las europeas, por detrás de los rumanos (85.840).

En cuanto a las elecciones municipales, los británicos habrían podido votar igualmente, porque el Gobierno español y el británico habían firmado un acuerdo basado en la reciprocidad, como los que España tiene con otra docena de países. En las municipales se han registrado para votar 95.579 británicos, de nuevo, la segunda nacionalidad, solo por debajo de los 113.578 rumanos.

El tercer colectivo, a mucha distancia, son los italianos, con 57.537 registrados para votar en municipales y 50.444 en europeas; seguidos por los alemanes (42.281 y 34.711 respectivamente), franceses (35.367 y 29.294). Los siguientes son búlgaros y portugueses.

Con Marruecos, origen del mayor grupo de residentes extranjeros, no hay acuerdo de reciprocidad, de manera que los casi 800.000 marroquíes que viven en España no pueden votar. Entre los no comunitarios, el colectivo más numeroso en esta cita electoral es el colombiano, con apenas 4.000 personas registradas para votar en las municipales (pese a que en España residen más colombianos que franceses o alemanes).

Por comunidades autónomas, el mayor censo de extranjeros es el de la Comunidad Valenciana, con 96.734 personas registradas para votar en municipales (encabezadas por los británicos, con 34.625), seguida de Andalucía, con 82.134 (de nuevo con los británicos a la cabeza, 30.651).

Les siguen Cataluña, con 69.776 y Madrid con 63.183. En Cataluña el colectivo más numeroso es el de los italianos (14.982), seguida de rumanos (13.175) y franceses (10.740) y en Madrid, donde los rumanos son, con mucho, los más numerosos (27.784 frente a 8.000 italianos, la segunda nacionalidad).

La quinta, en números absolutos, es Canarias, con 45.165 registrados, encabezados, de nuevo por italianos (14.378), seguidos de alemanes (8.845) y británicos (7.967).