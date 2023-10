Transparencia obliga a Díaz y Escrivá a detallar sus gastos de viajes, hoteles y restaurantes entre 2020 y 2022

El Ministerio de Trabajo cree que esa información de la ministra es "abusiva" y "no se justifica con la transparencia"



MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ambos en funciones, deberán detallar y hacer públicos los gastos de viajes, hoteles y restaurantes que han realizado desde que asumieron sus cargos en 2020 hasta 2022.

Así consta en dos de las resoluciones dictadas recientemente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras las correspondientes resoluciones presentadas por una ciudadana y que ha recogido Europa Press.

En enero de 2023, la reclamante pidió a ambos ministerios que dieran cuenta del salario de ambos ministros, el importe de las dietas que se les abonó desde 2020 hasta 2022, así como los gastos de hotel, de viajes (tren, avión, taxi, combustibles) y los gastos de manutención en restaurantes.

Transcurrido más de un mes sin respuesta de los departamentos de Díaz y Escrivá, la ciudadana elevó el pasado febrero sendas reclamaciones al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que a su vez trasladó esas solicitudes a los ministerios afectados.

LA SOLICITUD NO ES ABUSIVA

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo rechazó, en concreto, dar información sobre los gastos protocolarios y comisiones de servicio efectuados por Yolanda Díaz alegando que el artículo 18.1.e de la Ley de Transparencia "permite inadmitir a trámite las solicitudes de acceso a la información pública que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley". "La solicitud no se justifica con la finalidad de transparencia de la ley", acota.

No obstante, el organismo que dirige José Luis Rodríguez señala que "no se puede considerar justificado el carácter abusivo de la solicitud" porque no "hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal".

Asimismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuestiona que el equipo de Díaz asegure que la solicitud no responda a un interés de transparencia porque, según apunta en la resolución, "el importe de tales conceptos se encuentra plenamente justificado en la Ley de Transparencia, pues permite a los ciudadanos el conocimiento del destino del dinero público".

"Conocer el importe de las dietas y gastos abonados a los altos cargos y miembros del Gobierno contribuye indudablemente a conocer cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones", añade.

Así las cosas, el Consejo de Transparencia insta al Ministerio de Trabajo a que, "en el plazo máximo de 10 días hábiles", remita a la reclamante la información relativa al importe de las dietas abonadas a Yolanda Díaz desde el año 2020 hasta el año 2022, proporcionando los detalles de fecha y motivo, así como los gastos de hotel, viajes y restaurantes.

LA INFORMACIÓN "YA EXISTE"

De su lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones inadmitió dar los datos relativos a los gastos alegando que "tiene el firme compromiso de dar respuesta a la información solicitada lo antes posible". No obstante, el Consejo de Transparencia critica esa réplica subrayando que esa información "ya existe y únicamente ha de ser recopilada".

Es por ello que el organismo de Transparencia también emplaza al departamento de Escrivá a atender parcialmente la reclamación detallando el importe del salario abonado al ministro en metálico y en especie desde el año 2020 hasta 2022, así como las dietas recibidas en ese periodo, "proporcionando los detalles de fecha y motivo".