Tres de las cuatro asociaciones de jueces exigen a Campo la renovación inmediata del CGPJ

20/02/2020

MADRID, 20 Feb.

Tres de las cuatro asociaciones de jueces han exigido al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a que cumpla el "mandato constitucional" y renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuanto antes, pues lleva en funciones desde diciembre de 2018. Aunque todas ellas coinciden en la necesidad de cambiar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, sólo una de ellas se ha mostrado partidaria a esperar a que esta modificación tenga lugar.

Campo convocó este miércoles por primera vez a los representantes de las cuatro asociaciones de jueces --Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)-- y de las tres de fiscales --Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)-- para presentarles sus principales líneas de actuación de este Ministerio y retomar el diálogo con estos colectivos con el arranque de la decimocuarta legislatura.

Durante el encuentro, el ministro pidió a las asociaciones "cooperación y voluntad de acuerdo" para llevar a cabo el Plan Justicia 2030, que marcará la actuación del Ministerio de Justicia en esta legislatura para la transformación del servicio público. El ministro tiene previsto que este plan llegue al Consejo de Ministros en un plazo de tres meses para su inmediata puesta en marcha.

En este sentido, AJFV, APM y JJpD hicieron hincapié en que las cámaras parlamentarias deberían proceder ya a elegir a los próximos 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces para renovar este órgano, cuyo mandato caducó el 4 de diciembre de 2018, según han informado fuentes de las asociaciones a Europa Press.

No obstante, durante el encuentro, las cuatro asociaciones de jueces, también FJI, reiteraron una de sus principales reivindicaciones: el cambio de sistema de designación de los miembros del CGPJ y que al menos los de extracción judicial puedan ser elegidos democráticamente por los jueces.

Debido a esta reclamación, Foro Judicial Independiente mostró su oposición a renovar el Consejo del Poder Judicial e instó a esperar a que la modificación legal prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial se llevara a cabo. "Nos parece muy grave que existiendo ya en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para despolitizar la justicia que recoge las reclamaciones de todas las asociaciones de jueces y fiscales, en este momento crucial, los jueces no la apoyen con claridad y sin embargo den su respaldo a la renovación planteada por el ministro", ha señalado la asociación en un comunicado.

Por su parte, las asociaciones que sí dieron el aval a que se nombren nuevos miembros del órgano de gobierno, avisaron que esperan que no hayan nuevas polémicas ni "sonrojos" con los candidatos a presidente, como ocurrió hace a finales de 2018 cuando la renovación se vio frustrada porque salió a la luz el nombre del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, como posible nuevo presidente del CGPJ, según las mismas fuentes.

HISTÓRICAS REIVINDICACIONES

En esta reunión, los portavoces de los jueces y fiscales aseguraron que el paquete de una decena de medidas que llevan exigiendo desde hace años siguen vigentes, pues las consideran imprescindibles para mejorar la Justicia. Entre ellas se encuentra la fijación de criterios objetivos basados en el mérito, capacidad e igualdad de género en nombramientos de cargos judiciales; la necesidad de un plan de inversiones; modernizar la planta judicial, racionalización de las cargas de trabajo; recuperar las retribuciones perdidas por los recortes durante la crisis, así como la autonomía presupuestaria del Ministerio Público, entre otros puntos.

Para AJFV, la reunión ha sido "positiva y necesaria". Aún así, su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, pidió al ministro "altura de miras para colocar la Justicia como una prioridad nacional que debe mantenerse al margen de la contienda política", por lo que ha instado a a "paliar manifiestas injusticias y que además son fáciles de implementar", según ha informado la asociación en un comunicado.

Esta opinión sobre el desarrollo del encuentro no es compartida por FJI, que la ha calificado de "decepcionante" porque considera que todas las propuestas del ministro de Justicia, como los tribunales de instancia para "jerarquizar a los jueces", modificar el acceso a la carrera judicial y dar la instrucción de las causas penales a los fiscales, van encaminadas a un "mayor control y falta de independencia del poder judicial".

INSTRUCCIÓN DE CAUSAS PENALES POR PARTE DE FISCALES

La APM comparte su oposición en reformar el sistema de oposición para los jueces o la necesidad de cambiar la forma de elegir a los vocales del órgano de gobierno de los jueces y sobre todo en el rechazo a que la dirección de la investigación de las causas penales sea cedida a los fiscales, uno de los proyectos 'estrella' del ministro, que este lunes anunció en la Comisión de Justicia que presentaría en el Consejo de Ministro un anteproyecto de ley al respecto antes de que acabe el año.

Sobre este punto, el presidente Manuel Almenar ha recalcado en declaraciones a Europa Press, que no existe "un dato objetivo" para afirmar que el actual modelo no funciona pues existen numerosos ejemplos que demuestra que la independencia judicial está garantizada. No obstante, ha advertido de que esta reunión ha sido una "primera toma de contacto".

Quien sí dio el visto bueno a este proyecto fue JJpD, así como a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que fija la fecha límite a las instrucciones de las causas penales. Si bien apuntó que para ello era necesaria la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para "reforzar la autonomía de los fiscales".

La modificación de este estatuto no es la única asociación que la puso encima de la mesa. Por parte de los fiscales, la APIF exige de "un paso más allá de lo pretendido por el anterior Gobierno" y que el nuevo Estatuto, que no sea sólo Reglamento, deje estar hecho "por y para las jefaturas"

Asimismo, reclama que en él se incluya un requisito para la elección del fiscal general del Estado que implicaría un cambio en el sistema y "alejaría de toda sospecha de elección partidista". Se trata de que el máximo cargo del Ministerio Público sea elegido por el 60 o 66 por ciento de los diputados y que los cinco años de mandato sean "improrrogables e independientes de la supervivencia del Gobierno".

Además, la APIF, que, según destaca, ha sido la única en entregar un documento con nuevas propuestas, pide un aumento de la plantilla, que se elimine la tercera categoría de fiscal porque "realizan las mismas funciones que los de segunda"; así como mejoras en las aplicaciones tecnológicas; mayor dotación de medios; eliminación de los aforamientos --"y un buen comienzo es empezar por los jueces y fiscales", apuntan-- o la aprobación de la normativa de protección de los denunciantes de corrupción y de delitos en general, en la línea con la Directiva europea 1937/2019.