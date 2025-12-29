El TS avala las condenas de entre 20 y 24 años de prisión a los tres autores del asesinato de Samuel Luiz en A Coruña

Archivo - (I-D)Los acusados, Diego Montaña, Alejandro Freire, Kaio Amaral, y Alejandro Míguez, durante la vista de apelación, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a 28 de abril de 2025, en A Coruña, Galicia (España). Las defensas de los asesino - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las condenas de entre 20 y 24 años de prisión impuestas a los tres autores del asesinato a golpes de Samuel Luiz Muñiz, perpetrado en la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña, reafirmando de igual forma la absolución del cuarto condenado.

En una sentencia, recogida por Europa Press, la Sala Penal del alto tribunal desestima los recursos de casación tanto de las defensas de los tres condenados como de la Fiscalía y la acusación particular, estos últimos en contra de la absolución del cuarto condenado como cómplice del asesinato por falta de prueba.

Las condenas confirmadas son de 24 años de prisión para Diego M.M. por delito de asesinato con la agravante de discriminación por motivo de discriminación sexual; de 20 años para Alejandro F.G., por delito de asesinato; y de 20 años y medio para Kaio A.S.C. (17 años por asesinato y 3 años y medio por robo con violencia por la sustracción del móvil de la víctima). Los tres condenados tendrán además que indemnizar a familiares de la víctima en más de 300.000 euros.

Según los hechos probados, la agresión grupal se desencadenó en las inmediaciones de un pub casi a las 3 de la mañana, cuando Diego M., que estaba con su entonces pareja, creyó que la víctima les estaba grabando con un teléfono móvil. Se dirigió a él y le dijo: "Deja de grabarnos". Samuel, por su parte, contestó que estaba realizando una videollamada.

También se considera probado que Diego le dijo: "Deja de grabar, a ver si te voy a matar maricón", y que inició de forma sorpresiva y repentina los puñetazos y patadas, sobre todo en la cabeza y la cara, "por su animadversión hacia la condición sexual homosexual que le atribuyó". Los otros dos acusados se sumaron a la agresión.

Entre otros argumentos, para rechazar los recursos de las defensas, la Sala comparte que en el caso concurrieron todos los requisitos para apreciar la agravante de alevosía, que configura el delito como asesinato.

UN "ATAQUE SORPRESIVO"

El fallo explica que el ataque a golpes de la entidad y violencia del producido resultaba imprevisible. "Fue un ataque sorpresivo (la interacción previa fue meramente anecdótica por la irrelevancia de la supuesta ofensa), que desde el primer momento deja indefensa a la víctima, en una suerte de inexplicable linchamiento", indica la Sala.

Añade que fue "algo más que un abuso de superioridad, el desequilibrio era abrumador y la defensa fue anulada desde el primer momento". Y destaca que la postrera ayuda de dos ciudadanos senegaleses a la víctima no supone que no se aplique la alevosía, que exigiría una defensa del ofendido, no de terceras personas.

La sentencia también confirma la agravante de discriminación por motivo de orientación sexual a Diego M., y rechaza que pueda aplicarse la atenuante de haberse cometido el hecho bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

En cuanto a los dos coautores del asesinato junto a Diego M., la Sala considera que su participación tiene base razonable y se ha construido sobre un conjunto de pruebas que permiten alcanzar esa convicción.

El Supremo desestima también los recursos de la Fiscalía y la acusación particular respecto a la absolución de quien la Audiencia de A Coruña consideró cómplice. La Sala considera razonable y no arbitraria la conclusión absolutoria del Tribunal Superior de Galicia, que explicó que ni en el vídeo reproducido en el juicio ni en las testificales se aprecia una intervención de tipo colaborador en los hechos de dicho acusado, en el sentido de facilitar la agresión y dificultar la huida.

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)