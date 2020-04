El TSJ de Aragón autoriza una caravana de la Intersindical de Aragón para el 1º de Mayo, aunque con limitaciones

ZARAGOZA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección número 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha autorizado una caravana de vehículos que la Intersindical de Aragón había organizado en Zaragoza para el 1º de Mayo, y que había sido prohibida por la Delegación del Gobierno en Aragón, aunque la participación ha quedado limitada a 60 personas, cada una en un vehículo particular cubierto.

La Subdelegación del Gobierno en Zaragoza argumentó el pasado 22 de abril que aunque el derecho constitucional de reunión no se encuentra suspendido por el estado de alarma, sí que está supeditado a que su celebración no suponga alteraciones de orden público ni daños a las personas y a los bienes. Asimismo, consideró que no cumplía las condiciones necesarias para que pudiera considerar una excepción en la aplicación de las medidas impuestas por el Real Decreto del Estado de Alarma para evitar la propagación del coranavirus.

La Intersindical interpuso recurso contencioso-administrativo por procedimiento especial de derecho de reunión contra la resolución de la Delegación, que ahora ha sido estimado por el TSJA, anulando la resolución administrativa impugnada y declarando procedente la comunicación de manifestación.

No obstante, la resolución ha limitado la participación a sesenta ciudadanos, en vehículo particular cubierto con un único ocupante en cada uno, sin que sea admisible la participación en otro tipo de vehículo no cubierto, es decir motocicleta o bicicleta, por la posibilidad de contagio al exterior. La convocatoria de la Intersindical incluía también estos dos tipos de vehículos, y garantizana la seguridad de las personas, una por vehículo, así como guantes y mascarillas.

En los fundamentos de derecho, se indica que no se han de producir casos de contagio si cada participante va con la protección prevista y en coches cerrados. La decisión administrativa "no ha dado la alternativa" de que sea sólo con automóviles o de que las motocicletas y bicis deban mantener una determinada distancia o sus conductores llevar un equipamiento protector mínimo.

La sentencia también califica de "mera conjetura" la afirmación de la representación de la Administración que podría haber problemas de orden público por parte del resto de los ciudadanos confinados, y argumenta que ante un confinamiento masivo de cuarenta y cinco millones de personas, el comportamiento ciudadano global ha sido ejemplar, con únicamente incidencias aisladas. Añade que para garantizar el libre y seguro ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano están los poderes Públicos, en general, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en particular.

La Administración "se ha limitado a prohibir, sin hacer propuesta alguna de modificación o de imposición de condiciones y sin motivar con base en argumentos contrastados la inadecuación de la propuesta realizada, más allá de formular dos conjeturas ayunas de sostén probatorio y de contraste con la concreta solicitud realizada", afirma la sentencia.

La caravana saldrá este viernes de la avenida de Navarra, a las 12.00 horas, y finalizará en el Palacio de La Aljafería a las 13.30 horas.