Tudanca tiende la mano a Mañueco para sacar a Vox y éste le recuerda que "dio la espantada"

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha tendido la mano este miércoles al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, para que saque a "extrema derecha" del Gobierno autonómico y le ha recomendado que pase a gobernar en minoría con acuerdos con el PSOE o con otros grupos parlamentarios, a lo que Mañueco ha respondido que hace dos años los socialistas tuvieron la oportunidad y "dieron la espantada por respuesta".

Esta ha sido una de las principales cuestiones sobre las que ha versado el Debate entre Mañueco y Tudanca en las Cortes, ya que el socialista ha iniciado su intervención con el reto a Mañueco de sacar a Vox del Gobierno. "Fue el primero en incluir a la extrema derecha en el gobierno, sea el primero en sacarlos" ha defendido.

"Aquí tiene mi mano tendida, a pesar de los pesares. Usted dirá, la historia le juzgará", ha sentenciado el dirigente del PSOE en Castilla y León en su intervención en el Debate sobre Política General de la Junta.

"Hoy no podemos eludir nuestra responsabilidad con Castilla y León y con la historia, no podemos permanecer impasibles", ha insistido Tudanca que ha llamado a "aislar" a la 'extrema derecha' para "dejar morir de hambre al monstruo al que han alimentado y que amenaza con devorarlo todo".

Tudanca ha hecho este llamamiento al presidente de la Junta por la paz, por la convivencia y por las instituciones de la Comunidad Autónoma, y ha aprovechado la ocasión para pedir al jefe del Ejecutivo que deje de bloquear la renovación de las instituciones propias "que tiene secuestradas desde hace más de un año". "Sea tan valiente como Feijóo y renovemos las instituciones de inmediato", ha exigido.

Frente a las palabras del líder socialista el presidente de la Junta ha ironizado sobre la idea de que ahora Tudanca hable de pactos. "Pero si a usted le dan alergia", ha exclamado el presidente, quien ha recordado que hace dos años, cuando se celebraron las últimas elecciones autonómicas, los socialistas tuvieron la oportunidad y la rechazaron.

"Yo le ofrecí un Gobierno estable y dieron la espantada por respuesta hasta el líder del Partido Socialista de Castilla y León, Óscar Puente, y el alcalde socialista de la Ciudad de León, José Antonio Diez, les pidieron abstenerse y ustedes se negaron, señor Tudanca", ha recordado Mañueco, quien ha afeado que al líder socialista se le olvidan las cosas.

De este modo, el presidente de la Junta ha recordado que tras las elecciones autonómicas el PP se reunió "con todos los partidos" para buscar apoyos de gobierno. "Yo, personalmente, me reuní con usted, señor Tudanca, la primera reunión a la que convoqué", ha rememorado el presidente, quien ha preguntado a Tudanca si recordaba cuál fue su actitud ante el planteamiento de crear un grupo de trabajo: "Lo rechazó".

Sin embargo, tras estas palabras, Luis Tudanca ha culpado a Mañueco de "aferrarse a un sillón" y, en su turno de réplica, ha vuelto a tenderle la mano para dar un ejemplo de convivencia en Europa y en España. "He estado en sitios más cómodos y me vine aquí, he podido irme a sitios más cómodos y sigo aquí para seguir defendiendo a los castellanos y a los leoneses, con autonomía, frente a usted, frente a Vox", ha defendido el socialista.

Por último, Luis Tudanca ha pedido al presidente que haga una reflexión y "rectifique" para "sacar" a la "extrema derecha" del Gobierno y, a partir de ahí, adoptar acuerdos con otros partidos para gobernar en minoría.

Tras estas palabras, en su último turno de respuesta a Tudanca, Fernández Mañueco ha leído algunos titulares en los que se apuntaba: "El PSOE descarta abstenerse para que gobierne en solitario después de las elecciones". "Usted miente, señor Tudanca, además sin ningún tipo de empacho", ha señalado, tras lo que ha recordado que le propuso un esquema de colaboración con el Gobierno de España en la lucha contra la despoblación y "lo rechazó", al igual que un calendario de infraestructuras pendientes.

"Hablé de la defensa del medio rural. Ahí no dijo nada. Su respuesta fue el silencio, señor Tudanca, saqué el tema de los acuerdos esenciales para la comunidad y, de nuevo, me encontré con su silencio, saqué el tema del diálogo social y sus respuestas ahí fueron evasivas. No sé qué querían decir las evasivas", ha recordado Mañueco.

"Tras chocar con ese muro de negativas, subterfugios, el remate de la fiesta es el insulto y la falta de respeto por su parte y ante esa situación di por terminada la reunión, cada vez que le he ofrecido negociar un pacto, usted hace lo mismo, la táctica de la avestruz, cuando en octubre nos reunimos por los pactos que le ofrecí en el último debate, solo le faltó ponernos como condición que apoyáramos la amnistía", ha relatado.