La UCM dice que dio la cátedra a Begoña Gómez por su "acreditada experiencia" y apunta que no le paga por ello

Precisa que ha abonado 39.188 euros entre 2012 y 2022 por su labor en otros dos máster y un diploma

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) explica que nombró a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, directora de la cátedra extraordinaria para la Transformación Social Competitiva por su "acreditada experiencia profesional y en coordinación de formación en máster propios y en estudios de formación permanente en materias vinculadas" en la propia universidad.

Así contestó la Secretaría General del centro de estudios en un expediente de transparencia en 2023 a una solicitud de información de un particular que pedía conocer las "causas excepcionales" que justificaron el nombramiento de Gómez como directora de dicha cátedra y las remuneraciones que la esposa de Pedro Sánchez había recibido por parte de la Complutense.

El expediente, al que ha tenido acceso Europa Press, consta en el sumario de la causa en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, investiga a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de la mencionada cátedra de la UCM.

La universidad precisa que el convenio de creación de la cátedra extraordinaria establece que su director será un profesor de administración y servicios con vinculación permanente de la UCM nombrado por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento. "No obstante, el rector, excepcionalmente y por causas justificadas, podrá designar como Director/a de la Cátedra a alguien sin vinculación laboral con la Universidad", añade.

Así las cosas, sostiene que se contrató a Begoña Gómez por su trayectoria, "que coincide plenamente con el tema de la cátedra extraordinaria". "En efecto, Gómez inició su colaboración con esta universidad como codirectora de estudios de Formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/14", agrega y apunta que luego fue codirectora de otros dos másters propios.

"NO ES EMPLEADA DE LA UCM"

Con todo, recalca que Gómez "no es empleada de la UCM", no tiene "vinculación contractual laboral con la universidad" ni es miembro de ningún órgano administrativo del centro de estudios. Y señala que, en lo que respecta a retribuciones, "no percibe salario alguno por el ejercicio de su responsabilidad como directora de la cátedra extraordinaria".

Al margen, la Complutense ha redactado otro informe --que también obra en el sumario de la causa-- en el que señala que Gómez cobró unos 39.188 euros por su trabajo en el centro de estudios entre 2014 y 2022, aunque precisa que no se han realizado pagos a su nombre por sus servicios en la cátedra que investiga el juez Peinado.

En dicho informe, señala que Gómez cobró 20.653 euros entre 2014 y 2022 por el "Máster Propio en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro"; 13.652 entre 2020 y 2022 por el "Máster Propio Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia"; y 4.883 euros entre 2012 y 2013 en el marco del "Diploma Formación Continua".

No obstante, incide en que "no se han realizado pagos a Begoña Gómez Fernández en ningún concepto" entre 2020 y 2022 por la "Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva".