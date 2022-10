UGT cree que CyL no se merece a un consejero que insulta a los trabajadores ni a un presidente que "no le pone freno"

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario regional de UGT, Faustino Temprano, ha rechazado el "insulto" del consejero de Industria y Empleo, Mariano Venganzones, contra los trabajadores de Castilla y León y ha aseverado que Castilla y León "no se merece a este consejero ni a un presidente del gobierno autonómico incapaz de poner freno a este tipo de actuaciones".

Por ello, Temprano considera que el presidente de la Junta "debería dimitir" después de que el consejero de Industria aseverase este martes, en el Pleno de las Cortes, que en Castilla y León "no faltan trabajadores, faltan ganas de trabajar".

"Es un lamentable insulto a los ciudadanos de Castilla y León de quien más preocupado debería estar por crear empleo y hacerlo con salarios dignos y condiciones laborales justas", ha asegurado el líder regional de UGT, quien ha precisado que es "una aberración" teniendo que cuenta que los trabajadores de esta tierra se ven obligados a marcharse fuera porque aquí no se les dan las oportunidades necesarias para llevar a cabo planes de futuro".

Y es que, según ha aseverado Temprado, a los trabajadores de

Castilla y León no se les puede acusar de no querer trabajar, "si de algo son culpables" es que querer "trabajos dignos, que les permita llegar a final de mes" a lo que ha añadido que si hay alguien que no tiene ganas de trabajar es el consejero Mariano Veganzones, que no ha convocado los programas "que ya están firmados y acordados en el Diálogo Social" y haber "renunciado a todos los programas del Gobierno de la nación destinados a los más necesitados".