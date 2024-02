Um inspector de policía será juzgado en Madrid por filtrar información reservada a la dueña de un club de alterne

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para un inspector de Policía destinado en Coslada que se dedicaba a consultar sin permiso las bases de datos policiales para trasladar la información a amigos que así se lo habían pedido, entre los que se encontraba la dueña de un club de alterne que frecuentaba situado en San Fernando de Henares.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación sostiene que A. P. C., un inspector de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía destinado en la Comisaría Local de Coslada, procedió sin tener autorización a realizar hasta 1.339 consultas a las bases de datos policiales con fines particulares para facilitar la información a sus amigos.

Así, desde el 25 de octubre de 2019 a 18 de diciembre de 2019, el acusado efectuó hasta 153 consultas a las bases policiales "sin que ninguna de ellas estuviera justificada por razones del cargo o servicio" para divulgar la información a terceras personas ajenas al servicio policial, "entregándoles en mano las consultas impresas e incluso fuera de la Comisaría".

Por ejemplo, a petición de una amiga suya que regentaba un club de alterne que él mismo solía frecuentar, realizó consultas sobre las denuncias de violencia de género, la ficha y antecedentes policiales de la ex pareja de A. C. C., la dueña del local, para entregárselas en persona en el club sito en la localidad de San Fernando de Henares.

En otra ocasión se reunió en su despacho con una amiga abogada donde realizó 26 consulta en las bases de datos policiales que afectaban a datos personales de la letrada y de un abogado vinculado con la operación policial denominada 'El Bloque' que acabó con la acusación, entre otros, del entonces comisario Ginés Jiménez Buendía.

El acusado también realizó consultas en las bases policiales a petición de distintos amigos relacionadas con datos personales, antecedentes policiales o de vehículos.