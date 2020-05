Unidas Podemos no aceptará que se use la Comisión de Reconstrucción para un "juicio sumario" contra el Gobierno

Sigue en directo la última hora sobre el coronavirus en España y en el mundo

Enrique Santiago, vicepresidente de la comisión, ve "primario" que se le cuestione por ser comunista: Es política de odio

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comisión de la Reconstrucción Económica y Social y portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, admite que se han podido cometer errores en la gestión de la pandemia del coronavirus, pero ha alertado contra los intentos de convertir este nuevo foro del Congreso en una suerte de "juicio sumario" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el objetivo es buscar propuestas de futuro.

En una entrevista con Europa Press, el también secretario general del Partido Comunista de España (PCE) ha defendido que "no tiene mucho sentido" que una comisión que se crea para establecer "propuestas de consenso" acabe "enjuiciando" la acción de un Gobierno de coalición, sobre todo cuando existe la posibilidad de solicitar la apertura de una comisión de investigación en el Congreso o de acudir, llegado el caso, a los tribunales.

A su juicio, tratar de aprovechar la Comisión de la Reconstrucción para depurar responsabilidades sólo tiene una finalidad: "torpedear su funcionamiento y que no se hagan las propuestas" que el país necesita para atajar las consecuencias económicas y sociales que dejará tras de sí la pandemia.

"YA HABRÁ TIEMPO PARA LA OPOSICIÓN DESCARNADA"

Enrique Santiago, que coordinará el grupo de trabajo encargado de las medidas de política social, considera que la comisión debe entenderse como un foro "para buscar el diálogo, el acuerdo y el consenso", y ésa es la línea en la que al menos Unidas Podemos va a trabajar para construir "los mayores acuerdos posibles", pese a saber que España tiene la "desgracia" de contar con una oposición que ha decidido "utilizar" esta crisis sanitaria para "desgastar" al Gobierno.

En todo caso, el líder del PCE espera que el PP acabe estando por el consenso porque, en su opinión, sería "la actitud mínimamente responsable y la que reclama ahora mismo" todo el pueblo. "Ya habrá tiempo para hacer la oposición más descarnada", ha apuntado, recordando que tanto el PSOE como Unidas Podemos ya han dado los primeros pasos en pro del consenso aceptando la propuesta de los de Pablo Casado de activar esta comisión parlamentaria.

También ha tenido palabras para Vox, a quien ha censurado por cuestionar la presencia de un comunista como él en la Mesa de la comisión, por practicar "una política del odio" y por reducir el debate político a la "descalificación primaria". "Es una tendencia que, por lo visto, da réditos electorales aunque provoque graves problemas de convivencia", ha lamentado.

"QUIZÁ SE DEBERÍA HABER ACTUADO ANTES"

El hecho de rechazar que esta comisión fiscalice la gestión del Ejecutivo no significa que Santiago piense que no se hayan cometido "errores" en la gestión de esta emergencia sanitaria, pero puntualiza que "son errores que han cometido todos los gobiernos".

"Quizá se debería haber actuado antes, no digo que no --ha comentado--, pero era impensable que nos encontráramos una transmisión tan rápida de una enfermedad desconocida y que no hubiera protocolos de actuación, ni siquiera opiniones científicas al respecto".

Pese a todo, Santiago ha admitido estar "muy orgulloso" del "escudo social" que este Gobierno ha levantado para proteger a la población de las consecuencias de esta pandemia y no cree que sea necesario hacer recortes para garantizarlo, sino que lo que hace falta, en su opinión, es "recaudar más".

"Analizaremos la necesidad de hacer recortes cuando hayamos utilizado todos los mecanismos constitucionales posibles para incrementar una recaudación progresiva, proporcional y justa, y no haya dinero para garantizar el escudo social", ha precisado.

El diputado madrileño sostiene que esta crisis epidemiológica ha demostrado que el sistema económico español tiene unas bases "sumamente débiles" en tanto que "ha sido incapaz de proteger la vida de las personas en todos los sentidos, no sólo en el sanitario".

"Es sorprendente que la duodécima economía del mundo en un mes y medio haya entrado en una crisis económica de estas dimensiones", ha señalado Santiago, una situación que achaca a la pérdida de la capacidad de intervención del Estado en la economía, lo cual considera "temerario e irresponsable".

¿DE QUÉ PUEDE PRESUMIR LA ECONOMÍA DE ESPAÑA?

"¿Usted se cree que la duodecédima economía del mundo puede presumir de algo cuando ha sido incapaz de organizar la fabricación masiva de mascarillas, que no es que requiera una altísima tecnología precisamente, o de respiradores? --ha planteado-- No estamos hablando de aceleradores de partículas nucleares, sino de cuestiones muy simples que la deslocalización, las políticas neoliberales o el abaratamiento de los costes laborales han provocado y que han dejado a la población absolutamente desprotegida" ante esta situación de emergencia.

El secretario general del PCE ha recalcado que no se plantean ningún modelo socialista de Estado, sino que simplemente se garantice el Estado de bienestar, como dice la Constitución, "y que se deje de contemplar la economía como un mecanismo de enriquecimiento de las minorías".

En este punto, Santiago ha apostado por introducir cambios en la Carta Magna para que en la misma no sólo estén blindados los derechos civiles y políticos, sino también los económicos, con el fin de garantizar "un mínimo vital" a aquellas personas que se queden en una situación de miseria.

Preguntado sobre si cree el Gobierno debería haber hecho algún gesto para con la ciudadanía rebajándose el sueldo, Santiago respondido que Unidas Podemos aboga por que en situaciones de alarma haya una redistribución del presupuesto público y estaba, de hecho, dispuesta a hacer ajustes temporalmente en todos los salarios públicos, "pero no para castigar a nadie, sino para atender necesidades urgentes".

Sin embargo, ha lamentado que la propuesta que el grupo confederal registró en este sentido en el Congreso pocos días después del estallido de la pandemia no haya conseguido el consenso que buscaban.