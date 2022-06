UP pide no hacer "seguidismo" a EEUU y apostar por la autonomía estratégica

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha trasladado este jueves que su fuerza política apuesta por una autonomía geoestratégica de Europa y España y no hacer "seguidismo" a Estados Unidos en sus intereses particulares.

Así se ha expresado en relación con el encuentro bilateral que van a mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo de EEUU, Joe Biden, en el marco de la Cumbre de la OTAN que se celebra en Madrid la próxima semana.

El dirigente de la formación 'morada' ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que no les preocupa que en clave internacional y geoestratégica haya relaciones "comerciales y de todo tipo con Estados Unidos", aunque sí les preocupa subordinar el interés geoestratégico de España a los intereses de Estados Unidos.

"Está bien que haya relaciones internacionales y comerciales con Estados Unidos", ha sostenido, al tiempo que ha insistido en la importancia de que Europa tenga una política exterior autónoma y España en el seno de la Unión Europea también.

Así, ha apuntado que "últimamente" el país norteamericano tiene problemas democráticos y que por seguir en el pasado los pasos de EEUU "a veces" no le ha ido bien a España. "Qué pasaría si España y Europa aceptan un esquema geoestratégico de seguidismo a EEUU y dentro de dos años vuelve a ganar las elecciones Trump?", se ha preguntado.

HABRÁ MIEMBROS DE UP EN LA MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

El dirigente de Podemos ha señalado que "seguramente" habrá miembros de su espacio político que participen este domingo en la manifestación que se va a celebrar en Madrid contra la Cumbre de la Alianza Atlática, pero ha apuntado que lo "importante" es que haya voces políticas que "defiendan la paz" porque, además, es la manera "más rápida" de frenar la inflación.

Sobre la presencia de ministros de Podemos en los actos que se celebren en el entorno de la Cumbre, Echenique ha respondido: "No creo que eso vaya a pasar. No es una cumbre que a nosotros nos guste".

En este línea, ha explicado que no compaten en absoluto el objetivo de la cumbre. "Las cumbres en las que se pacta un aumento de gasto en armas no son las que le gustan a nuestro espacio político", ha zanjado el dirigente de UP.