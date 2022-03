La UPM presentará en la Semana de la Educación 24 programas académicos de recorrido sucesivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) desde este miércoles en la Semana de la Educación, donde presentará la oferta académica en Grado y Máster en el pabellón 12 del recinto ferial de Ifema Madrid y contará como novedad con 24 programas académicos de recorrido sucesivo.

Según ha explicado la UPM en un comunicado, estos programas son itinerarios académicos que se eligen al acceder a la universidad y que vinculan un título de Grado y un título de Máster Universitario orientado a la especialización profesional.

Esto permite mantener su diferenciación e independencia estructural y que un estudiante de Grado que opte por uno de ellos, y al que, por ejemplo, en caso de que le reste por superar un máximo de 30 créditos ECTS para finalizar, pueda acceder y matricularse en el Máster Universitario vinculado, para completar su formación en el ámbito de una profesión regulada de la Ingeniería o la Arquitectura.

Además, la Universidad Politécnica de Madrid completa su catálogo formativo con 55 Grados y dobles Grados relacionados con las áreas de conocimiento de Tecnologías Agroforestales y Medioambientales, Tecnología de la Arquitectura y e Ingeniería de Caminos y Civil, Tecnologías Industriales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Deporte, Diseño de Moda y Matemáticas. Durante el presente curso se han comenzado a impartir el Grado en Matemáticas y el doble Grado en Diseño de Moda y Comercio.

De esta oferta han destacado la obtención progresiva de sellos de calidad internacionales en muchos de sus títulos de Grado y Máster (41).

En Ingeniería, 13 Grados y 4 Másteres ostentan la acreditación ABET (Acreditation Board Engineering and Technology), la más importante en EEUU. Grado y Máster Habilitante de Arquitectura poseen la acreditación NAAB (National Architectural Accrediting Board), sello distintivo de los programas de Arquitectura en EEUU. A nivel europeo, 22 Grados y 10 Másteres poseen el sello EUR-ACE, de la European Network for Accreditation of Engineering Education. Dos Grados y 4 Másteres de Informática poseen la acreditación EUROINF, otorgado por European Quality Assurance Network for Informatics Education.

ACTIVIDADES EN AULA

Durante la Semana de la Educación, además de la atención personalizada a los futuros estudiantes en el stand E02 del pabellón 12, la UPM propone un programa de actividades divulgativas en las que podrá participar el público asistente junto a profesores, investigadores y estudiantes conociendo de primera mano la investigación que se aplica en la formación que reciben los alumnos de esta universidad.

Un taller con cámara termográfica infrarroja que ayuda a la prevención de lesiones en el deporte, un desfile de moda con las colecciones creadas por estudiantes que serán las futuras promesas del diseño español o demostraciones explicativas para entender mejor cómo sucedió el reciente naufragio del Villa de Pitanxo, realizar construcciones de modelos espaciales 3D, probar un simulador de vuelo o aprender cómo los estudiantes han diseñado y construido un monoplaza de velocidad serán algunas de las actividades que la Universidad Politécnica de Madrid presentará en Aula.

MADRID ES CIENCIA

Durante la Semana de la Educación, la Universidad Politécnica de Madrid también participará en la XI feria Madrid es Ciencia con actividades organizadas por su Unidad de Cultura Científica y el Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM).

La feria Madrid es Ciencia es un evento de divulgación científica organizado por la Comunidad de Madrid dirigido a las comunidades escolares y al público general en la que, a través de la acción participativa de los y las estudiantes, tiene el objetivo de fomentar las vocaciones científicas eliminando las barreras de género, comunicar la ciencia y la innovación que se realiza en nuestra región, estimular el interés y la curiosidad de los jóvenes por la ciencia y mostrar cómo la investigación influye en el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.

El jueves 3 de marzo de 10 a 20 horas, en el stand 14M03 del pabellón 14 de IFEMA, investigadores del ISOM organizarán mini talleres en el que los asistentes podrán montar microsupercondensadores basados en grafeno que se utilizarán como fuente de energía verde para iluminar LEDs.

Los asistentes participarán también en un juego de preguntas sobre las interesantes propiedades del grafeno y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, durante la feria, dos investigadores de la UPM intervendrán en el espacio Ágora. Gabriel Pinto presentará '¿Quieres aprender algo de Química?' (2 de marzo a las 17 horas) y Fernando Blasco ofrecerá su taller de 'Matemagia para aprender matemáticas de manera lúdica' (3 de marzo a las 12.30 horas).