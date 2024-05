UPV/EHU no ve razones para que la exjefa de ETA Ainhoa Ozeta no pueda dar una charla al no tener limitados sus derechos

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La UPV/EHU ha afirmado que no hay razones para que la exjefa de ETA Ainhoa Ozeta no pueda dar la charla prevista para este viernes en un master de la universidad pública vasca, al ser una persona que no tiene "limitados" sus derechos fundamentales.

Covite ha exigido este jueves a la UPV/EHU, a través de un comunicado, que cancele la charla de la exjefa de ETA Ainhoa Ozaeta programada este viernes en Bilbao, en el marco del cierre del curso del Máster en Soberanía en los Pueblos de Europa, un máster oficial de la UPV, en el que, según ha asegurado este Colectivo de Víctimas del Terrorismo, imparten clases "varios exmiembros de ETA y HB como Joseba Permach -con quien dará la charla Ozaeta-, Joseba Sarrionandia, Julen Zabalo Bilbao o Joseba Mikel Garmendia Albarracín".

Al respecto, fuentes de la UPV/EHU han señalado a Europa Press que la universidad "en sí no da autorizaciones ni deja de darlas" a la actividad académica, que, en este caso, según ha apuntado, se trata de una charla "en el marco de un Congreso que han organizado desde el master".

En relación a la participación en la charla de la que fuera exjefa de ETA, han señalado que, si una persona está "en el uso" de sus derechos fundamentales, "no hay ninguna razón para que se pueda tomar otra medida".

Desde la UPV/EHU han insistido en que, desde una perspectiva "estrictamente formal", se trata de "una persona que no tiene limitados sus derechos fundamentales" y, por lo tanto, "si puede dar una charla en la universidad, no hay ninguna razón para que no la pueda dar".

Asimismo, las mismas fuentes han señalado que la UPV/EHU no ha recibido ninguna reclamación "expresa" para que no se lleve a cabo esta charla, ya que, según han precisado, Covite "no se ha dirigido a la universidad".

Por otra parte, ante la denuncia que también ha formulado Covite de que, entre los profesores del master, hay exmiembros de EH y de ETA, ha vuelto a señalar que son personas que no tienen restringidos algunos de sus derechos fundamentales.

No obstante, han precisado que la Universidad está sometida al Código Penal y también a una norma interna, que es un código ético, aprobado hace unos meses. "Y si una persona está en el pleno uso de sus derechos, no se le puede decir que no actúe", han añadido las mismas fuentes, que también han apuntado que, desde una perspectiva académica, también existe la libertad de cátedra y "no es el rectorado el que va diciendo quién puede hablar y quién no en la universidad".