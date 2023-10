Urbán (Anticapitalistas) exige que la posible ley de amnistía beneficie a los activistas afectados por la Ley Mordaza

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y dirigente de Anticapitalistas, Miguel Urbán, ha defendido que la futura ley de amnistía debería contemplar a los miles de activistas sociales "criminalizados" por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como la Ley 'Mordaza'.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios tras participar este martes en las jornadas organizadas en Madrid por el grupo 'The Left' en el Parlamento Europeo, para demandar también la derogación de esta normativa "lesiva" para la democracia como objetivo esencial de un eventual Gobierno progresista.

Urbán ha desgranado que precisamente hoy se ha realizado una mesa, en el marco de este encuentro, sobre la "criminalización del derecho a la propuesta" a partir de la 'Ley Mordaza' y denunciar casos "emblemáticos de montaje policial" como la caso a los 'Seis de Zaragoza', condenados a siete años de prisión por delitos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones en los incidentes acaecidos en 2019 tras una manifestación en rechazo a un mitin de Vox.

También se ha aludido a los ocho activista del movimiento por la vivienda de Guadalajara, para quien pide prisión por participar en intentos de frenar de varios desahucios en el municipio.

"No concebimos desde Anticapitalistas ningún tipo de ley de amnistía que no contemple y no estén dentro justamente tantos activistas sociales que han sido juzgados, criminalizados y reprimidos desde la ley Mordaza", ha defendido el dirigente de Anticapitalistas.

Es más, ha apuntado que se ha pedido a la izquierda europea una declaración de solidaridad con estos casos, que se va a estudiar y analizar.

A su vez, el eurodiputado ha apuntado que las negociaciones de la investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez "no pueden ser un intercambio de cartas entre el PSOE, Sumar y Junts". "Miles de encausados por el proceso independentista catalán están siendo utilizadas como meras cartas intercambiables y se van a dejar fuera", ha alertado Urbán.

Por tanto, ha demandado que cualquier formación que negocie la amnistía por el PSOE debe marcar la amnistía para todos los afectados por la Ley Mordaza y la derogación de la norma, al ser "mínimos exigibles a cualquier gobierno que pretenda considerarse como progresista".

Junto al dirigente de Anticapitalistas ha comparecido Javier Aijón, uno de los condenados en el caso de los 'Seis de Zaragoza' para denunciar que su detención fue injustificada porque ni estaba en los incidentes de la manifestación contra Vox, además de ser condenados a siete años pendiente del recurso al Tribunal Supremo con la aportación de un peritaje en el que no se les reconoce en las imágenes de los disturbios.

Mientras, Gustavo Zaragoza ha criticado que se les abrió una causa penal por desobediencia y resistencia, tras una detención "ilegal", con una petición de cárcel de más de tres años para activistas contra los desahucios.