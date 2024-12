Urtasun defiende su asistencia al circo tras su ausencia en Notre Dame: "Es mi obligación como ministro"

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido su asistencia el pasado sábado a la función 'Circlassica' del Circo Mundial que se celebra en Madrid, en plena polémica por la ausencia del Gobierno y los Reyes de España en la reapertura de la Catedral de Notre Dame.

"A mí me parece que es un ámbito cultural al que hemos prestado demasiada poca atención en los últimos años. Por eso sí, voy al circo como ministro porque es mi obligación", ha recalcado Urtasun en respuesta a los grupos parlamentarios durante su comparecencia en la Comisión de Cultura del Senado, donde también ha avanzado que desde su departamento elaborarán "un nuevo plan nacional del circo" porque, según ha subrayado, es un espectáculo "que se lo merece".

Ante la pregunta de la senadora del PP, María José Gómez, que se ha referido a la ausencia del ministro en la reapertura de la catedral de Notre Dame de París, Urtasun ha repetido que se trató de una "cuestión estrictamente de agenda" de la que se excusó y que no va a seguir "avivando la polémica".

"Notre Dame es un gran lugar cultural europeo y yo no fui por una cuestión estrictamente de agenda de la cual me excusé. Sobre lo demás, no voy a seguir avivando la polémica", ha zanjado el ministro.