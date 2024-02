Urtasun dice que no hay datos que apunten a injerencia rusa en el 'procés' y cree que la derecha lo usa por la amnistía

Advierte de que no se puede adaptar la amnistía por acusaciones de terrorismos "infundadas" y que cambiar la LeCrim no satisface a Sumar



MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que no existen elementos que permitan concluir que hubo injerencia rusa durante el 'procés' en Cataluña y ha reprochado que los grupos conservadores en la eurocámara tratan de usar este tema como factor de "combate nacional", en plena debate sobre la Ley de Amnistía.

También ha asegurado que a su formación "no le satisface" la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) y que el actual texto de la amnistía ya es "ambicioso" y que puede tener alguna modificación, pero que no se puede estar adaptando la norma a cada resolución de "esos jueces que actúan más por conviciones políticas que por profesionalidad jurídica".

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, Urtasun ha sido cuestionado por la resolución del Parlamento Europeo que apunta a injerencias rusas en el 'procés', que pide investigar, y apunta a contactos del expresidente catalán Carles Puigdemont con exespías rusos en 2017.

Al respecto, Urtasun ha manifestado que de forma genérica le preocupa las injerencias rusas y de otros régímenes autocráticos en las democracias europeas, pero que en el caso de Cataluña lo que existe con "especulaciones" y algunas informaciones.

"Sobre la cuestión concreta del caso de Cataluña, yo sinceramente, y creo que el Parlamento Europeo tampoco, no disponemos de datos para poder hacer un juicio sobre lo que dejó o no de ocurrir. Tenemos especulaciones, hay informaciones, pero no tenemos datos para emitir un juicio", ha remachazo el también titular de Cultura.

Es más, el portavoz de Sumar ha criticado que la derecha, en vez de hacer un trabajo "riguroso" sobre el asunto de la injerencia rusa, están usando para "trasladar peleas nacionales", en este caso en plena tramitación de la Ley de Amnistía. Así, ha puntualizado que la Comisión Europea tiene servicios para indagar sobre esto y que lo responsable es dejar que haga su trabajo.

NO SE PUEDE LLEGAR A OTRA NEGOCIACIÓN "AGÓNICA" POR LA AMNISTÍA

Por otro lado, ha insistido en que la amnistía es una norma importante y se necesita que salga adelante, para agregar que Junts cometió un error dado que, para Sumar, el texto como está debía de haber sido aprobado. Así, ha avisado de que hay muchas familias con personas procesadas por el 1-O que están esperando su validación en el Congreso y que no contempla otro escenario de que sea sacarla adelante, pues lo contrario sería una irresponsabilidad.

Respecto a los recelos de Junts, Urtasun ha señalado que entiende preocupación por ciertas actuaciones judiciales con acusaciones de terrorismo "absolutamente infundadas", aludiendo implícitamente al juez Manuel García Castellón, pero que no se puede estar constantemente alterando la norma, que en su redacción actual ya abarca una gran abanico de supuestos.

En consecuencia, ha comentado que si cabe alguna modificación de la actual proposición de ley sobre la amnistía se verá, pero ahora toca un debate "sosegado" y no llegar de nuevo a una negociación "agónica" de último minuto con Junts.

Por el contrario, defiende cuidar toda la mayoría parlamentaria en el Congreso, que es consciente de que la alternativa al actual Ejecutivo es PP y Vox.

Finalmente, Urtasun se ha mostrado convencido de que habrá tanto amnistía como nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).