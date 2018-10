Villacís afea a los independentistas usar el 17A como un "plató": "Hubo madres que perdieron a sus hijos y les da igual"

Publicado 14/08/2018 16:27:02 CET

Acusa a Pedro Sánchez de liderar un Gobierno "miope" frente al independentismo, que "nunca ha bajado la intensidad"

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, cree que los independentistas quieren utilizar los actos de recuerdo de los atentados de Barcelona y Cambrils como "un plató" en el que "montar su lío" y obvian a las víctimas que provocaron los terroristas.

"Hay que pensar que hubo madres que perdieron a sus hijos. Y es que les da igual", ha censurado Villacís en una entrevista con Europa Press, en la que ha reconocido que "teme" que el próximo viernes se repitan las escenas del pasado año cuando hubo reivindicaciones independentistas durante la manifestación de condena de los atentados.

La dirigente naranja cree que, para los independentistas, "todo vale" con tal de "justificar todo el lío que quieren montar". "Igual si deja de hablarse tanto de su lío se tienen que fijar en otras cosas", ha sugerido señalando asuntos como el paro, la corrupción, las listas de espera en la sanidad o la dependencia.

EL GOBIERNO, CORRESPONSABLE DE LOS PITIDOS AL REY

Pero además, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como "corresponsable" si el Rey recibe pitidos durante el acto de recuerdo de los atentados, ya que es su responsabilidad garantizar que Felipe VI pueda "ir libremente a todas partes".

A su juicio, Sánchez contribuye a crear este ambiente intentando aparentar "normalidad" en Cataluña "con todo lo que está ocurriendo y lo que probablemente acabe ocurriendo". "Lo primero que tienes que hacer cuando quieres arreglar un problema es reconocerlo. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es negarlo", ha reprochado.

Villacís ha reconocido que no se fía de la firmeza del Ejecutivo socialista, teniendo en cuenta que los independentistas "nunca han bajado la intensidad". Ella defiende la necesidad de un Gobierno "con los ojos abiertos" y no un Ejecutivo "miope" como el de Sánchez "que mire a otro lado".

A su juicio, los independentistas demuestran cada día que "esto va subiendo de intensidad" con actos como la colocación de cruces amarillas en las calles o esteladas en edificios públicos. "Todos los días hacen algo", ha lamentado poniendo también como ejemplo la elección de Quim Torra como presidente de la Generalitat, una persona que "llama a los españoles bestias".

"Creo que esto no va a menos, pero el problema es que, aunque esto no va a menos, parece que al Gobierno le ha entrado la miopía y ellos ven normalidad donde nosotros no vemos normalidad, donde nosotros vemos que se sigue dividiendo a los catalanes, donde nosotros vemos que se sigue buscando la confrontación y donde nosotros vemos que no han bajado ni un minuto la intensidad de lo que está ocurriendo", ha avisado.

¿NUEVO 155? HAY QUE DEMOSTRARLO CON HECHOS

En este contexto, tampoco confía en que Pedro Sánchez pueda volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, como aseguró la pasada semana el presidente de Castilla-Mancha, Emiliano García-Page, en una entrevista con Europa Press. "Si es necesario, el PSOE plantearía un 155 mucho más eficaz que el que puso en marcha el PP de manera forzada y acomplejada", dijo el dirigente socialista.

Sin embargo, Villacís cree que "es fácil decir las cosas" pero hay que quedarse "con los hechos". Y ha subrayado que de momento "PP y PSOE van de la mano" y apoyan el levantamiento del embargo del uso de dinero público a la Generalitat. "Fue un error hacer eso, un error al que ha dado continuidad el PSOE a sabiendas de todo lo que está ocurriendo", ha censurado.

Con ello, ha insistido en que "la prueba y la realidad" es que Sánchez no está aplicando medidas de control en Cataluña --"ni light ni no light"-- y no está realizando la labor "que deberían exigir todos los españoles". "Pueden decir muchas cosas pero lo complicado es ejecutarlas", ha reiterado.

En este punto, Villacís ha querido poner en valor el acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos que permitió la aplicación del artículo 155, "un momento muy importante donde ser vio a un bloque constitucional en defensa de España". A su juicio, eso "ilusionó a muchos españoles" y ha pedido al PSOE que se vea "más reconocido" en ese momento que en el actual, que está "pagando dádivas a los independentistas".

CUMPLIR LA LEY PARA SENTARSE A NEGOCIAR

La dirigente de Ciudadanos cree que la primera condición para sentarse en una mesa con los independentistas es "que cumplan las leyes". "En toda negociación una cosa básica es el respeto. Y aquí el respeto se demuestra con el respeto a la norma", ha argumentado insistiendo en que el cumplimiento del marco constitucional es la "premisa básica" para negociar "problemas" que afectan a Cataluña.

Sin embargo, Villacís no tiene "confianza" en que la solución llegue de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado día 2, porque ve en ella a "uno que está para pedir lo que se le debe por una moción de censura y otro para regateárselo", en alusión al apoyo de los independentistas a la moción de censura a Mariano Rajoy.

Pese a ello, ha asegurado que tiene "esperanza" y así lo demostró Ciudadanos en las últimas elecciones autonómicas, en las que fue el partido más votado. "Esperanza en Cataluña, toda", ha garantizado poniendo como ejemplo la "mayoría de catalanes" que no quiere independizarse y que votó a su partido en esos comicios.