Villacís (Cs), sobre la manifestación contra los indultos: "No voy a dejar de estar porque vayan otros partidos"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y coordinadora de Ciudadanos en la región, Begoña Villacís, ha confirmado que acudirá "como una ciudadana más" a la manifestación contra el indulto a los líderes del 'procés' convocada por la plataforma 'Unión 78' para el 13 de junio en la Plaza de Colón pese a las críticas por la reedición de la conocida como 'foto de Colón' que reunió a Cs, PP y Vox.

"No voy a dejar de estar en un sitio porque vayan otros partidos políticos", ha subrayado sobre la concentración tendrá lugar en la plaza de Colón de Madrid el domingo 13 de junio a las 12 horas como muestra de apoyo al poder judicial, "atacado por el Gobierno", y "en defensa de la igualdad ante la ley de todos los españoles".

En este sentido, ha asegurado que acudirá como "ciudadana" y, como miembro de la formación naranja, Ciudadanos estará representado por ella. "Quien piense que esto va de fotos se equivoca. Esto va de una suma de ciudadanos", ha defendido para censurar a quienes quieren "patrimonializar" esta manifestación.

Así, ha incidido en que "lo importante" no son los partidos políticos si no decirle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abra los ojos a una contestación ciudadana masiva e importante, no a la oposición haciendo de oposición".

"Es una cuestión de ciudadanos manifestándose y diciéndole a Sánchez que no está por encima de la ley, que no está por encima de España ni de los españoles. Voy a ser un granito más de toda la gente que va a estar ahí", ha subrayado.

Así, ha recalcado que acude a actos como la marcha del Orgullo LGTBi en defensa de "la libertad, la igualdad, la justicia". "En este caso, el estado de derecho, la Constitución y la unión de todos los españoles y sobre todo, que ningún presidente de España está por encima de los españoles y por eso sin ninguna duda voy a estar ahí", ha zanjado.

La plataforma 'Unión78', impulsada por personas como Rosa Díez, María San Gil o Fernando Savater, ha publicado un comunicado llamando a la ciudadanía a movilizarse para mostrar su rechazo a la concesión de unos indultos en contra de los criterios del Supremo".