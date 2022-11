Villarejo acusa a Sáenz de Santamaría de usar el CNI como agencia de detectives privados

Se enfrenta en un nuevo juicio a cuatro años de cárcel por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que este martes se sienta en el banquillo por presuntamente ordenar grabar y difundir una reunión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre 'El Pequeño Nicolás', ha acusado a Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, de utilizar este organismo estatal como si fuera una agencia privada de detectives.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid y en declaraciones a los medios, Villarejo ha achacado a Santamaría que usara al CNI, "un cuerpo tan importante y fundamental para la seguridad del Estado, para perseguir y pincharle el teléfono a un jovenzuelo", en referencia a Francisco Nicolás Gómez Iglesias.

"Lo más aberrante es que esta señora haya utilizado el CNI como si fuera una agencia de detectives privados porque un jovenzuelo estaba hablando de ella", ha asegurado.

Antes de cargar expresamente contra la exvicepresidenta, Villarejo ha afirmado que afronta este juicio con "mucha ilusión", ya que entiende que "por fin" va a haber una "catarsis" con la que se va a "demostrar" que una institución como el CNI fue utilizada por "un individuo que ya no está afortunadamente, en su venganza personal", en una velada alusión al exdirector del centro Félix Sanz Roldán.

GRABACIÓN "MANIPULADA"

"Confío en que este tribunal vea todo el cúmulo de errores e ilegalidades que se han cometido en la instrucción", ha señalado antes del juicio el comisario jubilado, para quien la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el comisario jubilado por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Villarejo ha querido resaltar que el fiscal del caso durante "todo el tiempo estuvo quejándose de que era una investigación prospectiva, gratuita y contraria a Derecho", por lo que espera que ahora "explique" por qué "cambia de opinión": "No sé qué habrá pasado".

Y ha criticado que la grabación por la que se le va a juzgar junto a su pareja, Gemma Alcalá, y un periodista tiene "mala calidad y está manipulada", descartando que sea una revelación de secretos.

En su opinión, hay que cuestionarse cómo el fiscal dice que el CNI "no tiene nada que ver", al tiempo que se ha preguntado "quién inicia esta investigación si no es el CNI" y "qué hace" el servicio de inteligencia "reuniéndose con miembros de la Policía cuando no es policía judicial y en una causa, además, que estaba secreta".