Villarejo apunta a una red como la suya en el seno del CNI que le habría sustituido en el "escenario del IBEX"

Reivindica que CENYT "era una estructura con luz y taquígrafos en Torre Picasso"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo ha apuntado este lunes a la existencia de una estructura empresarial como la suya, CENYT, pero que funcionaría en "exclusiva" para el CNI comandada por el supuesto agente David Vidal, que habría presentado la denuncia de la que partió la macrocausa 'Tándem', para eliminar la "competencia". Así, ha asegurado que le ha sustituido en el "escenario del IBEX 35".

De esta forma se ha expresado Villarejo en declaraciones a los medios de comunicación tanto a su llegada como a su salida de la Audiencia Nacional, donde ha comparecido como imputado por 'King', la pieza principal de 'Tándem', junto a su hijo mayor, su mujer Gema Alcalá y su socio Rafael Redondo.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los otros tres investigados se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Villarejo ha optado por responder a todas las preguntas, aunque este lunes no ha habido tiempo para todo, de modo que su comparecencia se retomará en un par de semanas. "No tengo nada que ocultar", ha aseverado.

El objetivo de este interrogatorio, conforme indicó el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, al citar a Villarejo, era preguntarle en relación con los delitos de organización criminal y blanqueo de capitales que vertebran 'Tándem'. El policía retirado ha confirmado que se le ha cuestionado fundamentalmente sobre CENYT.

"Todo es público, era una estructura con luz y taquígrafos en Torre Picasso, facturando absolutamente todo, pagando una cantidad de impuestos tremenda y trabajando, como ha reconocido el Ministerio Fiscal, para el CNI, porque eso en el juicio lo han asumido, lo que pasa es que se la olvidado durante esos cinco años", ha explicado a la prensa.

Esta nueva comparecencia como imputado ha coincidido en el tiempo con la celebración del primer juicio por 'Tándem', donde se ventilan solamente 'Iron', 'Land' y 'Pintor', tres de las más de treinta piezas separadas que componen una macrocausa que gira en torno a los trabajos de espionaje que Villarejo habría hecho a título privado desde CENYT para diversos clientes --desde particulares a grandes empresas-- valiéndose de los medios policiales a su alcance.

Durante el juicio, que comenzó el pasado mes de octubre y continúa, Villarejo ha mantenido que CENYT era en realidad una tapadera para sus trabajos como agente de Inteligencia al servicio del Estado --Policía y CNI--, si bien el fiscal anticorrupción Miguel Serrano aclaró que, incluso aunque así fuera, lo que es "intolerable" es que se lucrara con ello usándola también para sus negocios privados.

LA DENUNCIA INICIAL

Villarejo se ha quejado de que no le han dejado "explicar cómo se inicia la denuncia" que desencadenó 'Tándem' en 2017. En la vista oral, su defensa ha contado que la presentó físicamente David Vidal, al que el comisario identifica como un agente del CNI, a pesar de que el empresario Francisco Menéndez la asumió como propia junto a toda la documentación adjuntada a la misma, incluido el primer proyecto conocido de CENYT: 'King'.

"El señor David Vidal es el que lleva Global Change", ha afirmado el comisario, aseverando que ese grupo empresarial es en realidad "un CENYT" pero que trabaja "en exclusiva" para el CNI, a diferencia de su entramado societario, que habría actuado a las órdenes tanto de la agencia de Inteligencia como de la Policía Nacional.

De acuerdo con su relato, la denuncia con la que se destapó 'King' y, en consecuencia, la existencia de CENYT "ha sido una forma de quitar la competencia". En este sentido, ha expuesto que "al desaparecer CENYT del escenario del IBEX 35 ahora son ellos". "Ahora el grupo Global Change del señor Vidal es el que lleva el asesoramiento de todas las empresas del IBEX 35", ha enfatizado.

"CONJURA DE NECIOS"

Además ha hecho hincapié en que con la denuncia habrían conseguido destruirle "profesional y personalmente", incidiendo de esta manera en que 'Tándem' es "una conjura de necios", donde ha situado desde el CNI hasta el SEPBLAC o la Fiscalía, para "acabar" con él por sus denuncias sobre presuntas irregularidades en diversos organismos.

"El dato fundamental es que estoy dispuesto a llegar hasta el fondo. Como dije el día que salí de prisión, voy a hacer una catarsis. Y, si de verdad quieren que hagamos una catarsis, vamos a hablar de cómo el servicio secreto tiene un CENYT, igual que lo teníamos en el Ministerio de Interior, y también para trabajar para el CNI, pero ellos lo quieren en exclusiva", ha lanzado.

A su juicio, "el gran problema es que hemos asumido introspectivamente la violencia institucional". "Lo mismo que el genio ese de (Vladimir) Putin está utilizando esa violencia brutal, aquí, a nivel personal, es mentiras, falsedades, propaganda y terror, y con eso han montado esta causa", ha espetado.

Así, ha manifestado que el nexo entre Menéndez y Vidal es que el primero era "cliente" del segundo y, "a cambio de perdonarle los cinco millones de euros que había blanqueado" habría accedido a asumir como propia la citada denuncia.