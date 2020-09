Villarejo declara el martes ante el juez de 'Tándem' para que aclare si Corinna contrató sus servicios

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso 'Tándem', interrogará este martes al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo y a su socio Rafael Redondo para que aclaren si la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen contrató sus servicios para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

La consultora alemana y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, que supuestamente fue quien puso en contacto a Larsen con Villarejo, estaban inicialmente citados a declarar como investigado el 28 de septiembre, pero finalmente se ha aplazado 'sine die' debido a que el juez García Castellón ha emitido una orden europea de investigación (OEI) para poder interrogar a Larsen en Reino Unido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 aplazó estas citaciones después de que la Fiscalía Anticorrupción recurriera la decisión de tomar declaración a Corinna Larsen mediante videoconferencia en la embajada de España en Londres. Los fiscales recordaban en su escrito que las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional exigen seguir el cauce de una orden europea de investigación para llevar a cabo el interrogatorio.

En cualquier caso, Villarejo y Redondo sí tendrán que comparecer el día 29 de septiembre como investigados en el marco de la pieza 5 del 'caso Tándem', conocida como 'Carol', que se reabrió el pasado mes de julio. Una pieza que versa sobre supuestos encargos que Corinna habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa.

En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del Rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

'Carol' --por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana-- fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que probasen las afirmaciones que hizo Larsen sobre el Rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

REAPERTURA DE LA PIEZA

No obstante, el actual instructor de la causa, Manuel García Castellón, acordó en julio de este año reabrir la pieza tras conocer otra parte de las conversaciones relativas a un encargo que la empresaria habría realizado al comisario en relación a una asistente personal que según Larsen la estaba espiando.

La defensa de Larsen ha recurrido su imputación alegando que se trata de una investigación "meramente prospectiva", que no existe prueba de que se realizara tal encargo y sosteniendo que se le imputa cuando no hay querella de Fiscalía ni denuncia previa de la persona agraviada. Asimismo, comparte con la de Villarejo que no existe el delito de cohecho que se está investigando porque el comisario ya estaba jubilado cuando se reunieron.