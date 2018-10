Villegas celebra que han conseguido "torcer el brazo al PSOE" con los aforamientos

Actualizado 17/09/2018 15:13:04 CET

MADRID, 17 Sep.

¿Qué es un aforado y cuántos hay en España?

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha señalado este lunes tras conocerse la intención del Gobierno de llevar a cabo una reforma exprés de la Constitución para acabar con los aforamientos, que por fin la "perseverancia e insistencia" de Cs ha dado sus frutos y han conseguido "torcer el brazo al PSOE" en este asunto.

En rueda de prensa en la sede del partido 'naranja', Villegas ha explicado que mañana puede ser "un día histórico para la democracia española" ya que se discute en el Congreso una moción de Ciudadanos para acabar con los aforamientos, y tras el anuncio del presidente Sánchez, tienen "esperanza de PSOE pase por el aro de la regeneración democrática".

Para Villegas, esa reforma exprés para eliminar aforamientos de políticos debe llegar a diputados, senadores y Gobierno, así como a los cargos homólogos de las distintas comunidades autónomas. Preguntado sobre si debería extenderse y eliminar el aforamiento de los miembros de la Casa Real, el secretario general ha matizado que si bien su moción no lo contempla, están "dispuestos a hablar" para ampliarla.

No obstante, a pesar de acoger de forma positiva el anuncio de Sánchez, Villegas le ha reprochado que previamente los socialistas "se hayan negado a acabar con los aforamientos en sitios como Andalucía". Además, le ha pedido al Ejecutivo que continúe con la regeneración y reforme la Ley Electoral para acabar con la falta de proporción, y que limite los mandatos de los presidentes de Gobierno.

TESIS DE SÁNCHEZ

Por otro lado, el secretario general de Ciudadanos ha recordado que mañana la mesa del Congreso decide si el presidente Sánchez debe comparecer en el hemiciclo para "dar explicaciones sobre si hizo trampa o no para obtener el doctorado". Villegas le ha pedido "que no se parapete tras Podemos y los separatistas" y que responda a la pregunta de si hubo plagio, si "alguien se la hizo" --la tesis--, o si hubo "trato de favor de amiguetes" (por el tribunal ante el que defendió la tesis doctoral).

En este sentido, ha indicado que el presidente del Gobierno "no debe ponerse nervioso ni amenazar a los que le preguntan, o a los medios", y le ha acusado de mentir en sede parlamentaria -el pasado miércoles-- al afirmar que su tesis podía consultarse cuando no era así. "Ahora sí es accesible, pero él mintió en sede parlamentaria, es grave; no debe parapetarse en sus socios de censura y dar la cara", ha insistido.

Además, desde Ciudadanos han recalcado que el grupo socialista en el Congreso tiene mañana la oportunidad de levantar el veto a la ley de transparencia en la universidad propuesta por la formación naranja y que permitiría que las tesis doctorales deban ser públicas y accesibles desde Internet. "Esperemos que rectifiquen y que la ley siga su trámite.

CATALUÑA

Desde Ciudadanos han avanzado que mañana también llevará a la mesa del Congreso una iniciativa en forma de PNL para apoyar a los servidores públicos que defienden "el ordenamiento, las leyes, la Constitución y el estado de derecho en Cataluña". A juicio de Villegas hay un "señalamiento y acoso" de esos servidores, y lo ha personalizado en la figura del juez Llarena.

El secretario general ha denunciado que esos servidores están solos ante el acoso de los separatistas, y ha informado de que durante el día de ayer un grupo de voluntarios de la formación 'naranja' borró pintadas en la casa del juez Llarena, algo que, según ha denunciado, debería haber llevado a cabo el Ejecutivo socialista.

Además, Villegas ha hecho referencia a la información periodística que se hace eco de un informe elaborado por la Alta Inspección del Estado que "pone de manifiesto el adoctrinamiento y manipulación" en libros de texto de la escuela pública de Cataluña "a favor de los intereses de la Generalitat". Para Ciudadanos es un "escándalo" tanto que se tergiverse la historia en los libros de texto como que --según ha dicho Villegas-- ese informe no haya salido a la luz antes cuando tenían conocimiento de él tanto el anterior Gobierno como el actual.

"Ahora nos enteramos de que existe y que denuncia situaciones gravísimas que se producen en la escuela pública catalana. ¿Por que se oculta?, vamos a preguntar que piensa hacer este Gobierno, si va a mirar hacia otro lado y no va a hacer nada", ha añadido.