Vivas cifra en 15.000 los migrantes en Ceuta y critica que no se haya producido "ninguna" devolución administrativa

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante el acto solemne de homenaje a la bandera nacional y desfile militar por el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en la Plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2026, en Madrid (España). Los actos c - Eduardo Parra - Europa Press

CEUTA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha cifrado este lunes en unas 15.000 las personas que permanecen en la ciudad tras las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y ha criticado que, tres meses después, no se haya producido "ninguna devolución mediante resolución administrativa" al amparo de la Ley de Extranjería.

En una comparecencia ante los medios en el Palacio Autonómico, Vivas ha lamentado que Ceuta siga "sin volver a la normalidad" y ha sostenido que la ciudad continúa sufriendo las consecuencias de las entradas masivas.

Según ha explicado, la cifra de migrantes que permanecen en el territorio es una estimación, aunque considera que resulta "bastante fiable" a partir de los datos de consumo de agua.

En concreto, ha señalado que el consumo registrado en septiembre aumentó un 20% respecto al mismo mes de 2025, un incremento que, a su juicio, permite deducir que la población de Ceuta ha crecido "entre 15.000 y 17.000 personas".

El presidente ha reprochado a la Delegación del Gobierno que no facilite una cifra exacta de las personas que continúan en la ciudad, así como información sobre su identidad. "Es muy grave que, tres meses después de la invasión, no sepamos todavía el número de personas que quedan en Ceuta", ha afirmado, antes de reclamar que esta situación se resuelva "de manera inmediata".

TODAS LAS SALIDAS HAN SIDO VOLUNTARIAS O POR COMETER DELITOS

En relación con los retornos, Vivas ha reconocido que se han producido salidas, pero ha precisado que, según sus datos, todas han sido voluntarias o derivadas de la comisión de algún delito. Por ello, ha criticado que no se hayan ejecutado devoluciones por la vía administrativa y ha considerado que la estrategia del Gobierno central parece consistir en esperar a que la situación "caiga por su propio peso".

La última actualización del Gobierno sobre los retornos la ofreció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una comparecencia este viernes. Según los datos expuestos entonces, unas 12.000 personas habían retornado voluntariamente desde la activación del mando único, el 25 de agosto. De ellas, 400 habían solicitado protección internacional y renunciado posteriormente a su petición antes de que concluyera la tramitación del expediente administrativo.

A esa cifra se sumaban más de 500 expulsiones ejecutadas durante los dos últimos meses por orden judicial, según la información facilitada por el ministro.

AUMENTO DE LAS INCIDENCIAS Y LA ACTIVIDAD SANITARIA

Vivas ha advertido también de un deterioro de la seguridad y de los servicios públicos, con incrementos que ha vinculado a la situación generada tras las entradas masivas. Según los datos que ha atribuido al servicio de emergencias 112, las llamadas relacionadas con agresiones, allanamientos de morada, alteraciones del orden y reyertas han aumentado un 184% durante los últimos 30 días respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de las incidencias registradas en el puerto, el incremento alcanza el 503%, mientras que, según ha indicado citando al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la delincuencia en Ceuta ha aumentado un 60%.

En el ámbito sanitario, el presidente ha asegurado que las atenciones en los servicios de urgencias se han incrementado un 400%. Asimismo, ha cifrado las pérdidas económicas acumuladas desde las entradas masivas entre el 4% y el 5% del producto interior bruto (PIB) de la ciudad, lo que ha equiparado a cerca de un millón de euros al mes.

A estos datos ha añadido un aumento del 669% de las obras ilegales. Vivas ha descrito este escenario como una situación "extraordinariamente alejada de la normalidad" y ha alertado del incremento del cansancio, el agotamiento, la incertidumbre y la frustración entre la población.

"Cada día que pasa se debilita la capacidad de resistir", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que también aumentan la tensión y la sensación de que la ciudad se encuentra en un callejón sin salida.

LA AMPLIACIÓN DE LOS ESPIGONES

Por otro lado, el presidente de la Ciudad ha defendido que las obras previstas en los espigones fronterizos del Tarajal y Benzú comiencen "inmediatamente", si es posible durante este mes de octubre, y ha reclamado que las actuaciones sean adecuadas y eficaces para reforzar la protección de la frontera.

Vivas ha aclarado que el Gobierno local no dispone de conocimiento técnico sobre el proyecto, aunque sí ha participado en la tramitación administrativa mediante la emisión de los informes solicitados.

El líder del Ejecutivo ha explicado que la petición de informes favorables se presentó el miércoles 23 de septiembre, aunque la solicitud del Ministerio del Interior no quedó completada hasta el lunes 28. Según su relato, la Ciudad emitió el informe favorable al día siguiente.

También ha señalado que el expediente tramitado por el área de Fomento de la Delegación del Gobierno recibió una respuesta favorable dos días después de que se presentara la solicitud. "Para no demorar las actuaciones, la respuesta del Gobierno de la ciudad, de esta Administración, ha sido inmediata", ha asegurado.

El presidente ha insistido en que las obras deben garantizar una protección eficaz de los accesos fronterizos, al considerar que el refuerzo de las fronteras constituye una cuestión "fundamental para el presente y porvenir" de Ceuta.