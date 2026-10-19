Vivas confirma que volverá a ser candidato del PP a la Presidencia de Ceuta en 2027

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas interviene durante el encuentro del día de hoyl. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CEUTA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha confirmado este lunes su intención de volver a ser el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, tras 25 años al frente del Gobierno ceutí.

"Tengo intención de echar el resto hasta que consigamos entre todos sacar a Ceuta de donde se encuentra", ha manifestado el 'popular' durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, al ser preguntado por su futuro político.

Vivas ha asegurado que cuenta con el respaldo de su formación para volver a encabezar la candidatura del PP en los próximos comicios. "En cuanto a mi futuro político, quiero decir que estaré a disposición de Ceuta y que cuento con el respaldo del PP para ser el candidato a las elecciones a la Presidencia de la Ciudad en mayo de 2027", ha afirmado.

De este modo, el dirigente 'popular' despeja las dudas sobre su continuidad al frente del proyecto del partido en la ciudad autónoma de cara a la próxima cita electoral.