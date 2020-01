Los vocales contrarios al aval dado por el CGPJ cuestionan la imagen de autonomía e imparcialidad de Delgado

Actualizado 16/01/2020 21:15:54 CET

Aluden a su participación en actos políticos del PSOE y que podría tener que abstenerse en determinadas causas

Los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que discrepan del aval dado por este órgano a la exministra de Justicia y exdiputada del PSOE Dolores Delgado para que sea designada fiscal general del Estado cuestionan su imagen de autonomía e imparcialidad ante la ciudadanía, por ser propuesta para el cargo inmediatamente después de cesar de ambos cargos.

Así lo señalan en el voto particular en el que argumentan que la candidata del Ejecutivo de Sánchez "no es idónea para desempeñar" la jefatura del Ministerio Público. Según este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la autonomía e imparcialidad del Ministerio Fiscal puede resumirse en el antiguo proverbio inglés "no basta que se haga justicia, sino que es necesario que se vea que se hace justicia".

Los vocales designados a propuesta del PP que han votado en contra de la propuesta de su presidente, Carlos Lesmes, son Nuria Díaz -que es la que ha anunciado el voto particular a la que se adhieren los demás- José María Macías, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristàn, Juan Antonio Ballestero y Carmen Llombart.

A favor votaron los vocales del sector progresista, que incluye a los designados por el PSOE y el del PNV, a los que se han sumado los conservadores Maru Carmona, y Rafael Fernández Valverde.

Para los discrepantes, la apariencia de imparcialidad y la percepción que de ella debe proyectarse a la sociedad "queda comprometida por las circunstancias que concurren en la candidata propuesta, que crean una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la Institución, lo que comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como Fiscal General del Estado estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones".

NO CUESTIONAN EL ASPECTO FORMAL

Los vocales firmantes no cuestionan el cumplimiento por Delgado de los requisitos formales para optar al puesto, esto es, ser "ciudadana española, jurista que ha desempeñado sus funciones durante más de quince años", omitiendo en este punto del escrito el calificativo "de reconocido prestigio" que señala la Ley.

No obstante, insisten en que su propuesta de nombramiento, inmediatamente de ser cesada como ministra, supone un "serio impedimento" para garantizar ante la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse a un fiscal general.

Añaden que por ser diputada ha participado en actos públicos de carácter político, un dato que curiosamente no ha sido reflejado en el 'curriculum vitae' remitido por el Consejo de Ministros al órgano de gobierno de los jueces.

Todo ello, concluyen, da una imagen de "vinculación con el poder ejecutivo" de Delgado que no contribuye a la percepción de independencia de la Fiscalía a la vez que las funciones constitucionales que deberá cumplir en el cargo "estén expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en sus decisiones".

A ello se añade la dificultad que pueda plantear el hecho de tenga que abstenerse de participar en aquellos procedimientos judiciales de los que tuvo conocimiento durante su etapa como ministra de Justicia.

EL ARGUMENTO DE LOS CONCURRENTES

Además de este voto discrepante mañana se darán a conocer dos votos concurrentes, uno de ellos redactado por dos vocales también del sector conservador, Rafael Fernández Valverde y Maru Carmona, que frente a sus compañeros han votado a favor de la propuesta de Lesmes de conceder el aval a Delgado.

Pese a ello, sus argumentos difieren de los del resto de sus compañeros designados por el PP sólo en el aspecto formal del asunto, pues argumentan que no debían entrar en la idoneidad o inidoneidad del nombramiento de Delgado porque ello tiene un matiz político en el que no deben entrar, pero sí defienden que la elección no respeta la apariencia de imparcialidad que requiere el cargo.

Finalmente habrá otro voto concurrente de la vocal designada a propuesta de IU, Concepción Sáez, que presentará "frente a los discrepantes" y para defender la idoneidad de Delgado.

En relación con esta vocal, según las fuentes consultadas, ha existido un momento muy tenso cuando el vocal José Antonio Ballestero, del bloque conservador, le ha dicho que se tenía que haber abstenido porque es gerente de la Mutualidad en el ministerio de Justicia, nombrada directamente por Dolores Delgado.