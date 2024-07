Vox acusa a Ayuso de querer "acoger toda la inmigración ilegal" y pregunta si subirá impuestos para pagarlo

Da por hecho que el ultimátum de Vox al PP se cumplirá: "No dudo de la palabra de Santiago Abascal nunca"



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de querer "acoger toda la inmigración ilegal" y se a preguntado si subirá impuestos para sufragar los gastos derivados.

"La señora Ayuso dijo que no había muros, no había fronteras, que quería acoger a toda la inmigración ilegal. Yo creo que eso no es realista en Madrid. En Madrid están entrando 120.000 personas todos los años, muchas veces de forma ilegal. ¿Puede la sanidad aguantar esta entrada de gente? ¿Cuánto vamos a subir los impuestos para pagar esto?", ha lanzado Monasterio a los periodistas tras la presentación del festival de la Hispanidad 2024 y unas horas antes de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se abordará el reparto de menores extranjeros llegados a Canarias.

Considera la líder de Vox que el PP se "arrodilla" ante el PSOE al aceptar que sus autonomías reciban parte de estos migrantes, lo que Monasterio ha asegurado que es "llenar los barrios de inmigración ilegal".

Ha defendido que Vox con quien es "solidario" es con los españoles que están "viendo los barrios aumentando de inseguridad y delincuencia". Ha asegurado que estos menores no tienen "donde ir" y genera que "muchas mujeres digan que tienen miedo".

Aboga Monasterio por ser "realista" y no plantear "acoger al mundo enero". "A España hay que venir legalmente cumpliendo con todo, a trabajar. Lo que no se puede venir es saltando la valla, saltándose todo. Y lo que no puede hacer es gobiernos que protejan la delincuencia", ha espetado la líder de Vox en Madrid. Por último, ha advertido al PP sobre el ultimátum de Vox de romper los acuerdos en las autonomías donde acojan menores extranjeros no acompañados: "Yo no dudo de la palabra de Santiago Abascal nunca".