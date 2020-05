Vox acusa a Iglesias de "condenar a morir" a ancianos y pregunta si también quiere "liquidar físicamente" a su partido

El vicepresidente insiste en que el partido de Abascal "es antidemocrático" y defiende "regímenes totalitarios"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La diputada de Vox María Ruiz Solas ha acusado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, de "condenar a morir" a los ancianos en las residencias enviándoles "morfina y sedantes" en vez de medicamentos para tratar el coronavirus, y le ha preguntado si también quiere "liquidar físicamente" a los miembros de Vox.

La diputada Ruiz Solas e Iglesias han mantenido este miércoles un nuevo 'rifirrafe' en el Pleno del Congreso después de que hace dos semanas el líder de Unidas Podemos llamara "parásitos" a los miembros de Vox por acusarle de convertir las residencias de mayores en "casas de los horrores".

"¿Qué va a hacer? --le ha preguntado este miércoles la parlamentaria de Vox--. ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos?, ¿nos va a liquidar físicamente?, ¿nos va a ilegalizar como partido?".

Iglesias ha respondido a estas acusaciones repasando los "fundamentos de la democracia", como la sanidad y la educación pública, el sistema de pensiones o la justicia fiscal; para acabar concluyendo que Vox "no es un partido democrático" ni representa a los españoles. "Es un partido que solo representa a quien no tiene más patria que su dinero", ha reprochado.

Ruiz Solás ha acusado al vicepresidente del Gobierno de "insultar, amenazar y difamar" no solo a los diputados de Vox sino a sus casi 3,7 millones de votantes en las últimas elecciones. Pero ha aprovechado para recordar que Vox cuenta con 52 diputados en el Congreso frente a los 35 de Unidas Podemos. "Tenemos más legitimidad que usted para subir a esta tribuna", ha defendido asegurando que Iglesias sólo forma parte del Ejecutivo debido a las "ansias de poder" del presidente Pedro Sánchez.

Sin embargo, ha lamentado que "gobernar venga grande" a Iglesias y no haya sido capaz de asumir su responsabilidad al frente de las residencias de mayores, donde ha cifrado en más de 17.500 los fallecidos y ha acusado al Gobierno de prohibir las derivaciones a hospitales o enviar "morfina y sedantes" en vez de mdicación para curar el Covid-19.

"¿No debían haber recibido tratamiento en los hospitales en lugar de condenarles a morir?", ha preguntado indicando que aún hay miles de mayores que siguen "encerrados en sus habitaciones presos de la nefasta gestión de este Gobierno".

Mientras, ha acusado a Iglesias de no querer acabar con el dolor de la sociedad porque "lo necesita" para enfrentar a la ciudadanía "y pescar en río revuelto", acusándole de aprovechar la crisis del coronavirus para avanzar en su agenda "comunista-leninista". "Tiene un problema, no acepta las reglas de juego democrático porque no es un demócrata, es un sectario intolerante", ha acusado.

Ante estas acusaciones, Iglesias ha optado por responder en un tono pausado y repasar la postura de Vox en asuntos como la sanidad, la educación, las pensiones, los impuestos, los derechos de las mujeres o la vivienda. "Tienen una indecencia que solo es propia de un partido antidemócrata", ha concluido.

"¿COMPARAMOS NÓMINAS O CASAS?"

La diputada de Vox y el líder de Podemos se han enzarzado además en un debate respecto a los "apellidos largos" de unos y otros o el lugar donde estudiaron. "Veo que usted estudió en el CEU", ha apuntado Iglesias, ante lo que Ruiz Solás le ha retado a "sacar las nóminas" o "enseñar las casas" para comprobar quién cuenta con mejores condiciones.

"Es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y apellidos compuestos, formado por algunos que se enriquecieron del expolio a nuestro pueblo, se opongan a la Constitución y la democracia", ha apuntado Iglesias, quien además ha aprovechado para defender la aportación del Partido Comunista a la Constitución de 1978 y la democracia española, frente a los "regímenes totalitario" que ha asegurado que defiende Vox.

"Ustedes representan lo contrario a los fundamentos de la democracia y todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución que seguramente será incompleta y mejorable pero que representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos", ha enfatizado.