Vox acusa a Sánchez de ceder a Marruecos la aduana de Ceuta y Melilla: "Le tienen coaccionado con algo"

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "cedido la aduana" de Ceuta y Melilla a Marruecos, a la vez que ha asegurado que Rabat le tiene "coaccionado" y toma decisiones que van en contra del interés de los españoles.

En una entrevista en Radio Libertad, recogida por Europa Press, el diputado de Vox por Asturias ha reaccionado a la negociaciones que mantienen España y Marruecos para la apertura de las aduanas de las dos ciudades autónomas, asegurando que el Gobierno "ha cedido la aduana a Marruecos".

"Marruecos introducirá todos los productos que considere de cualquier tipo, España no podrá impedir la entrada y Marruecos, sin embargo, sí podrá vetar los productos españoles que acceden o no acceden", ha sostenido, resaltando que "es evidente" que el Ejecutivo "no piensa en el bienestar de los españoles" y solo prioriza su "superviviencia" y "en mantenerse a flote un día más".

Figaredo ha proseguido asegurando que "Marruecos tiene coaccionado a Pedro Sánchez con algo", quizás porque consiguieron información sensible con el virus de Pegasus que se encontró en el móvil del presidente del Gobierno.

Las declaraciones del dirigente de Vox tiene lugar en el momento en el que España y Marruecos ultiman las negociaciones para reabrir la aduana de las ciudades de Ceuta y Melilla, tras casi tres años de negociaciones.

EL PRESIDENTE DE MELILLA, EN CONTRA DE LA REAPERTURA

De hecho, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), se mostró este jueves en contra de una reapertura de la aduana comercial con Marruecos con condiciones hacia la ciudad española, asegurando que se produciría sin impedimento alguno para productos marroquíes porque la ciudad perdería "soberanía" y sería considerada territorio marroquí.

Imbroda ha destacado que, "mientras los comerciantes de Melilla no podrían vender sus productos a Marruecos, este país podría vender a Melilla productos como áridos y alimentos". Esto, según ha recalcado el popular, significa que "el comercio local no va a beneficiarse en nada", lo que haría perder a la ciudad "soberanía política".