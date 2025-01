Vox arremete contra el PP por "ceder" ante el Gobierno y reitera su voto en contra al nuevo decreto ómnibus

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cargado este miércoles contra el PP tras anunciar los 'populares' su voto a favor en el Congreso al nuevo decreto ómnibus con medidas sociales por "ceder" ante el Gobierno, al tiempo que ha reiterado su 'no' a la iniciativa.

El presidente, Pedro Sánchez, anunció el martes que el Gobierno había aprobado un nuevo real decreto ley con varias de las medidas extinguidas con la derogación del ómnibus la semana pasada en el Congreso.

Esta vez, el Ejecutivo ha pactado la convalidación del decreto, que incluye la revalorización de las pensiones o bonificaciones al transporte, con Junts. En esta jornada, el PP ha anunciado que respaldará el decreto ómnibus, aunque este también incluye la cesión de un palacete en París al PNV que les hizo votar en contra la primera vez.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha señalado a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter) que "no se puede facilitar ni un día más de Gobierno al PSOE" y "no se puede ceder ni un milímetro ante los responsables de la ruina", en alusión a los 'populares', aunque no ha mencionado al partido.

También ha reiterado su 'no' al decreto ómnibus. "Vox no apoyará ningún decreto del mismo Gobierno que se ha cargado la economía de los españoles, de los jóvenes y pensionistas, y que asume los planes del separatismo para permanecer en el poder", ha zanjado.