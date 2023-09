Vox se concentra en el arranque del Festival de Cine de San Sebastián para denunciar que Ternera "no debe quedar impune"

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Vox se han concentrado en el arranque del Festival de Cine de San Sebastián, donde se estrena este viernes el documental 'No me llame Ternera', codirigido por Jordi Évole y Màrius Sánchez, para denunciar que el exjefe de ETA "no puede quedar impune".

En el acto de protesta han participado cinco representantes de Vox, entre ellos, el presidente del partido en Gipuzkoa, Juan de Dios Dávila, quienes portaban una bandera española, y han repartido carteles en los que se podía leer "Peligro, asesino en libertad Josu Ternera" y se citan las víctimas asesinadas por el exdirigente de la organización terrorista.

En relación a Josu Ternera, Dávila ha indicado que no puede quedar "impune" y mucho menos "puede ser una moneda de cambio para formar parte del gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE".

El representante de Vox ha asegurado que los guipuzcanos piden "justicia y libertad", la misma que les han "negado el nacionalismo" y también ETA.

"Si piensa ETA que, por su blanqueamiento, no nos va a encontrar enfrente, luchando por la libertad del hombre, por su dignidad, por nuestra identidad vasca y española, profundamente española, está equivocado. Aquí estamos y aquí estaremos, haciendo frente al criminal y haciendo frente a la injusticia", ha indicado el dirigente de Vox en el transcurso de la protesta, en el que una persona les ha gritado "kanpora" (fuera).

Juan de Dios Dávila ha respondido "kanpora tú", y ha añadido que seguirán defendiendo una Guipuzkoa "libre y española, y que el criminal no pueda quedar impune".