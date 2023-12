Vox critica que el PP denuncie en la calle la investidura de Sánchez pero que pacte con él las comisiones del Congreso

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha vuelto a criticar al PP por su acuerdo con PSOE y Sumar en el reparto de las comisiones del Congreso, denunciando con "perplejidad" que "los domingos en la calle" los 'populares' denuncian la investidura de Pedro Sánchez, pero después acaban pactando con él.

Los de Santiago Abascal han lamentado que el PP no respondiera a la petición de Vox de llevar a cabo una "respuesta coordinada" al "golpe de Sánchez" y hacer frente en la calle, la justicia y las instituciones, en especial en el Congreso y en sus comisiones, al "desafío al Estado de derecho de los separatistas y el PSOE", según han explicado a Europa Press fuentes del partido.

Por ello, han denunciado "con perplejidad" que "los domingos en la calle" el PP denuncia la investidura de Sánchez ante los ciudadanos y "los lunes pacte con él y Yolanda Díaz" la creación de comisiones y se reparta la presidencia de las mismas.

Las declaraciones de Vox van en línea a la critica que el presidente del partido, Santiago Abascal, hizo al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien acusó de "repartirse sillones" con el PSOE tras conocer el reparto definitivo de las comisiones en al Cámara Baja.

"Como si no hubiese un golpe. Como si el partido de Sánchez no estuviese negociando con los golpistas fuera de España, y con mediadores extranjeros. Como si no hubiese un acuerdo que liquida la separación de poderes y la igualdad entre españoles", escribió el líder de Vox en redes sociales.

Los 'populares' lograron acordar con PSOE y Sumar un reparto por el que 16 presidencias de comisiones recaerán en manos socialistas, alrededor de una decena para el PP y seis para el grupo plurinacional. También se prevé que presidan comisiones algunos de los aliados del Gobierno, como ERC, el PNV y Junts, pero no Vox.